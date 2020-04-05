الأرصاد تنشر حالة الطقس اليوم الأحد 5 أبريل 2020 ودرجات الحرارة على المدن والمحافظات في مصر

حالة الطقس اليوم الأحد الموافق 5 أبريل 2020 في مصر وتوقعات درجات الحرارة على المدن والمحافظات المصرية سنقوم بتوضيحها لكم، كما نشرتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ووفقًا لتقرير الهيئة، فإن طقس اليوم الأحد سيكون ما بين المعتدل في مناطق والحار إلى شديد الحرارة في مناطق أخرى، نهارًا، لطيف ليلًا على معظم الأنحاء، كما ستنشط الرياح المثيرة للرمال في بعض المناطق المكشوفة منها والصحراوية.

حالة الطقس اليوم الأحد

حالة الطقس اليوم الأحد وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية كالتالي:

القاهرة الكبرى: سيسود طقس معتدل نهارًا، لطيف ليلًا، مع نشاط الرياح المثيرة للرمال.

الوجه البحري: سيسود طقس لطيف نهارًا معتدل ليلًا، والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الغربية: سيسود طقس لطيف نهارًا، مائل للبرودة خلال ساعات الليل، مع سقوط الأمطار الخفيفة في على بعض المناطق، والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: سيسود طقس معتدل نهارًا، لطيف ليلًا.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: سيسود طقس حار نهارًا، معتدل ليلًا.

شمال الصعيد: سيسود طقس حار نهارًا، معتدل ليلًا.

جنوب الصعيد: سيسود طقس شديد الحرارة نهارًا، لطيف ليلًا.

حالة البحرين

البحر الحالة البحر المتوسط حالة البحر ما بين المعتدلة والمضطربة، وارتفاع الموج ما بين المترين والمترين ونصف، والرياح شمالية غربية البحر الأحمر حالة البحر معتدلة وارتفاع الموج ما بين المتر والمتر ونصف والرياح شمالية غربية

درجات الحرارة