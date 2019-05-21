الأرصاد توجه تحذيرات ونصائح للمواطنين بسبب أعنف موجة حارة ستشهدها البلاد حتى الآن

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد موجة حارة هي الأعنف في هذا العام حتى الآن، حيث كشف مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، الدكتور محمود شاهين، أن البلاد ستشهد بداية من اليوم الثلاثاء موجة حارة على كافة المناطق، وتصل ذروتها يوم الخميس القادم، حيث من المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة إلى 44 درجة مئوية.

تحذيرات ونصائح للمواطنين

وقد أوضح مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات صحفية، أن الارتفاع فى درجات الحرارة سيتواصل حتى نهاية الأسبوع، وستكون درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية لها فى مثل هذا التوقيت من العام، متوقعا أن تسجل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة يوم الأربعاء المقبل 42 درجة وستصل في ذورة الموجة وهي الخميس إلى 44 درجة.

وحذر شاهين المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس، ونصح بتجنب التعرض للشمس لفترات طويلة، وطالبهم بالإكثار من شرب السوائل في الفترة من بعد الإفطار وحتى السحور، وكذلك ارتداء غطاء الرأس، وتجنب الأطعمة التي تحتوى على نسب كبيرة من الأملاح .

طقس الثلاثاء 21 مايو

وعن طقس الثلاثاء 21 مايو، يتوقع خبراء الأرصاد أن تقل الرؤية بسبب الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، و تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح تكون أغلبها شمالية شرقية معتدلة، بينما تنشط على القاهرة وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس وهو ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن درجات الحرارة المتوقعة ليوم الثلاثاء 21 مايو، فهي كالتالي:

القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 21 درجة

الإسكندرية العظمى 33 والصغرى 19 درجة

مطروح العظمى 31 درجة والصغرى 18 درجة

سوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 22 درجة

قنا العظمى 41 درجة والصغرى 23 درجة

أسوان العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجة.