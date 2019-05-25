“السبت 26 مايو”.. الأرصاد تُبشر المواطنين بانكسار الموجة الحارة وبيان بدرجات الحرارة

بعد موجه من الحر الشديد لم تشهدها مصر من قبل، فيما وصف بأنها أعلى درجة حرارة على وجه الأرض خلال اليومين الماضيين، أعلن الدكتور محمود شاهين مدير التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية فى النشرة الجوية الصادرة عن الهيئة صباح اليوم السبت 26 مايو 2019 عن بشري للمواطنين بانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة اليوم بانخفاض يصل إلى 6 درجات، وتحسن فى حالة الطقس اليوم على جمهورية مصر العربية.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية بأن تشهد حالة الطقس اليوم انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على شمال البلاد، ويسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، ويكون حار على القاهرة والوجه البحري، وشديد الحرارة على باقي الأنحاء نهاراً ويكون لطيف ليلاً.

أما عن السحب المنخفضة والمتوسطة فتشير توقعات هيئة الأرصاد بأن السحب المنخفضة والمتوسطة سوف تظهر شمالاً، والرياح تكون أغلبها شمالية شرقية معتدلة على بعض المناطق ولكنها تنشط على منطقة خليج السويس، مما يتسبب فى حدوث بعض الاضطرابات الملاحية.

أما بالنسبة لحالة البحرين الأحمر والمتوسط، فغن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج بالبحر الأحمر يتراوح ما بين 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فى البحر المتوسط يتراوح ما بين 1.5 إلى 2متر والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 26 مايو فى مصر

أما عن درجات الحرارة العظمي والصغري المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات مصر فإن بيانها كالتالي: “القاهرة 36-22، طنطا 34-22، الإسكندرية 26-20، مطروح 25-19، بورسعيد 28-22، الزقازيق 34-19، السويس 34-22، رفح 27-21، نويبع 36-27، كاترين 32-18، شرم الشيخ 37-27، الفيوم 37-23، المنيا 38-23، سوهاج 42-26، أسوان 44-28، الوادي الجديد 42-26، حلايب 33-26.

أما درجات الحرارة المتوقعة على باقي المدن والمحافظات كاملة فتظهر فى الجدول التالي: