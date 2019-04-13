الأرصاد تُحذر المواطنين “تجنبوا أشعة الشمس” ودرجات الحرارة تبلغ الذروة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من ارتفاع درجات الحرارة التى تبلغ ذروتها اليوم السبت، وناشد الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة المواطنين محذراً “تجنبوا أشعة الشمس” لفترات طويلة بدون ارتداء غطاء للرأس اليوم السبت لارتفاع درجات الحرارة الحرارة.

كما نصح الدكتور شاهين المواطنين بضرورة تناول كميات كيرة من مياه الشرب خلال اليوم، وذلك لارتفاع درجات الحرارة حتى تعمل المياه على تعويض المياه المفقودة من الجسم نتيجة ارتفاع درجات الحرارة لعدم الإصابة بالجفاف، كما نوجه مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية النصيحة للعاملين فى الملاحة البحرية بتجنب أي نشاط اليوم لوجود نشاط قوى للرياح على البحر الأحمر وخليج السويس.

كما ناشدت هيئة الأرصاد الجوية قائدي السيارات على الطرق السريعة بضرورة توخى الحذر وبخاصة فى محافظات شمال الصعيد حتى بني سويف والجيزة، وغرب البلاد فى مدن سيوة والوادي الجديد بالقيادة بهدوء على الطرق السريعة حيث أنه مع ارتفاع درجات الحرارة سوف تشهد هذه المناطق نشاط للرياح وسوف تقل الرؤية الأفقية، أما محافظة القاهرة والوجه البحري فلن تشهد رياح ولكن سيكون هناك شوائب عالقة فى النهار.

وقد نصح الدكتور محمود شاهين المواطنين بالبدء فى تخفيف الملابس تدريجياً ومتابعة النشرات الجوية لمعرفة مواعيد انخفاض وارتفاع درجات الحرارة حيث أن هذه الفترة من العام تنخفض وترتفع درجات الحرارة فى نفس الوقت وهى إحدي سمات شهر الربيع.

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