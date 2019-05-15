الأرصاد تُحذر: درجات الحرارة غداً الخميس تتعدى حاجز 40 درجة فى 15 محافظة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها باستمرار الموجه الحارة وارتفاع درجات الحرارة غداً الخميس 16 مايو، ويتوقع خبراء الهيئة أن يسود البلاد طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة نهاراً على باقي المحافظات ومعتدل ليلاً، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية فى الصباح، وتتكون الشوائب العالقة نهاراً على مناطق فى شمال البلاد، كما أن الصحب المنخفضة والمتوسطة تظهر على السواحل الشمالية والرياح تكون أغلبها جنوبية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الغربية.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية بأن درجات الحرارة غداً الخميس على محافظة القاهرة تسجل 40 درجة مئوية لأول مرة هذا العام، وأكد خبراء الهيئة بان النصف الثاني من الربيع غالباً ما يسجل درجات حرارة مرتفعة أكثر من الصيف نفسه ولكن انخفاض نسبة الرطوبة هو ما يجعلنا لا نشعر بارتفاع درجات الحرارة.

أما حالة البحرين الأحمر والمتوسط فإن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، بينما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة وارتفاع الموج يتراوح ما بين نصف متر إلى متر والرياح جنوبية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غداً الخميس على محافظات ومدن مصر

أما عن درجات الحرارة العظمى والصغري المتوقعة غداً الخميس على محافظات ومدن مصر فإنها كالتالي: القاهرة 40-25، شبين الكوم 40-25، طنطا 38-23، دمنهور 36-22، الإسكندرية 31-20، بلطيم 30-21، مطروح 27-18، بورسعيد 37-21، دمياط 37-21، الزقازيق 38-23، الإسماعيلية 40-20، السويس 39-24، العريش 31-22، رفح 30-21، رأس سدر 40-22، نخل 40-18، نويبع 39-25، طابا 39-25، كاترين 31-16، شرم الشيخ 38-25، الغردقة 39-25، مرسي علم 36-23.

أما جنوب مصر فمن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة فى الفيوم 40-25، بني سويف 41-25، المنيا 42-22، أسيوط 41-25، سوهاج 41-23، قنا 41-24، الأقصر 43-25، أسوان 43-25، أبو سمبل 41-24، الوادي الجديد 43-21، شلاتين 34-25، أبو رماد 33-26، حلايب 32-27، رأس حدربة 31-27.