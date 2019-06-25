 التخطي إلى المحتوى

الأرصاد تُحذر من حالة الطقس الأربعاء 26 يونيو وتعلن ارتفاع درجات الحرارة العظمى ونسبة الرطوبة المتوقعة

كتب أحمد عريبةفي آخر تحديث
الأرصاد تُحذر من حالة الطقس الأربعاء 26 يونيو وتعلن ارتفاع درجات الحرارة العظمى ونسبة الرطوبة المتوقعة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس في مصر الأربعاء المُوافق 26 يوليو 2019، وأكدت هيئة الأرصاد استمرار ارتفاع درجات الحرارة والموجة الحارة التي بدأت يوم الاثنين والتي من المقرر أن تصل ذروتها يوم الجمعة القادم ونقدم لكم في هذا المقال تقرير بحالة الطقس في مصر وبيان بدرجات الحرارة والرطوبة المتوقعة.

حالة الطقس في مصر

يشهد طقس الأربعاء ارتفاع درجات الحرارة على الوجه البحري والقاهرة ويكون أقل حرارة على السواحل الشمالية ويكون لطيف ليلاً، وترتفع نسبة الرطوبة في الجو ونلاحظ الشبورة المائية بكثافة في الصباح على الطرق الزراعية والأماكن القريبة من المسطحات المائية وإليكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في المحافظات ليوم الأربعاء:

الأرصاد تُحذر من حالة الطقس الأربعاء 26 يونيو وتعلن ارتفاع درجات الحرارة العظمى ونسبة الرطوبة المتوقعة

درجات الحرارة المتوقعة

اليكم بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة:

المحافظة العظمى الصغرى المحافظة العظمى الصغرى
القاهرة 41 25 المحلة 40 21
الجيزة 41 24 المنصورة 39 21
الشرقية 41 22 دمنهور 37 22
بورسعيد 31 25 الاسكندرية 28 24
الاسماعيلية 38 24 شرم الشيخ 37 32
السويس 38 27 اسوان 46 35
طنطا 40 22 الاقصر 44 32

 

نسبة الرطوبة

تعتبر نسبة الرطوبة في الجو من أكثر العوامل التي تزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة فكلما ارتفعت نسبة الرطوبة زاد الشعور بالحرارة، ولذلك نعرض لكم بيان بنسبة الرطوبة المتوقعة في المحافظات:

الأرصاد تُحذر من حالة الطقس الأربعاء 26 يونيو وتعلن ارتفاع درجات الحرارة العظمى ونسبة الرطوبة المتوقعة

حركة الرياح

الرياح مختلفة الاتجاهات معتدلة السرعة تنشط على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد مما تعمل على إثارة الغبار والأتربة التي تحد من الرؤية الأفقية واليكم بيان باتجاهات الرياح وسرعتها:

الأرصاد تُحذر من حالة الطقس الأربعاء 26 يونيو وتعلن ارتفاع درجات الحرارة العظمى ونسبة الرطوبة المتوقعة

تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية

تحذر هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة في فترة الظهيرة وتنبه بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس في فترة الظهيرة وتنوه على المصيفين على الشواطئ بتوخي الحذر من أشعة الشمس في الفترة بين الساعة 12:00م حتى الساعة 3:00 م.

سوف يهمك:

عن الكاتب

أحمد عريبة

أحمد عريبة، شاب مصري من محافظة الاسماعيلية أعمل مسوق الكترونى ومصمم مواقع الانترنت ومحرر المحتوى العربى على موقع كلمة .

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.