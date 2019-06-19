الأرصاد تُحذر من حالة الطقس غداً وارتفاع كبير في درجات الحرارة والرطوبة

أعلن الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد عن حالة الطقس في مصر مؤكداً ارتفاع درجات الحرارة العظمى والصغرى، وذلك في مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح البلد” وتستمر درجات الحرارة في الارتفاع مع بداية فصل الصيف رسميا في 21/6/2019، وفيما يلي بيان بحالة الطقس في مصر نهاراً وليلاً وبيان بدرجات الحرارة والرطوبة المتوقعة في جميع المحافظات.

حالة الطقس نهاراً

ترتفع درجات الحرارة في منطقة الوجه البحري والقاهرة بمعدل درجتين مع انخفاض نسبة الرطوبة بنسبة 5% ويعطي ذلك عدم الشعور بارتفاع درجات الحرارة لهذه المعدلات، وتنخفض الشبورة المائية على الطرق في الصباح الباكر وإليكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في مصر في المحافظات:

المحافظة العظمى الصغرى المحافظة العظمى الصغرى القاهرة 39 24 المحلة 36 21 الجيزة 39 24 المنصورة 37 21 الشرقية 38 22 دمنهور 37 20 بورسعيد 30 25 الاسكندرية 29 23 الاسماعيلية 36 24 شرم الشيخ 36 29 السويس 37 26 اسوان 44 33 طنطا 38 21 الاقصر 44 32

حالة الطقس ليلاً

يكون الطقس معتدل نسبيا في المساء وبعد غروب الشمس بالتحديد وتنخفض درجات الحرارة العظمى في معظم المحافظات وتكون الرياح مختلفة الاتجاهات ومعتدلة السرعة.

نسبة الرطوبة

نسبة الرطوبة هي أكبر العوامل المؤثرة في الشعور بالحرارة فعندما ترتفع درجات الرطوبة مع ارتفاع درجات الحرارة يكون الطقس حار بشكل كبير ولكن عندما تنخفض النسبة يصبح الشعور بالحرارة أقل من معدلاتها الطبيعية وإليكم بيان بنسبة الرطوبة المتوقعة على المحافظات:

تحذيرات هيئة الأرصاد

تحذر هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة ومن التعرض لأشعة الشمس مباشرة فترة الظهيرة وتنصح باستخدام المظلات الشمسية والنظارات الشمسية للمضطرين للخروج في أوقات الظهيرة.