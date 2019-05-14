الأرصاد تُحذر من موجه حارة تبلغ ذروتها الأربعاء والخميس تصل إلى 40 درجة

صرح الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية فى مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الخير يا مصر” عبر القناة الأولي بأننا نعيش طقساً شديد الحرارة على كافة أنحاء البلاد يسوده موجه حارة، وأن درجة الحرارة اليوم الثلاثاء على القاهرة تصل إلى 38 درجة، وأشار بأن الموجة الحارة سوف تصل إلى ذروتها يومي الأربعاء والخميس وتتراوح درجات الحرارة فى هذين اليومين ما بين 39 إلى 40 درجة على القاهرة، وتصل إلى 42 درجة على بعض مدن الصعيد.

وأضاف الدكتور أحمد عبد العال بأنه يحذر الصائمين خلال اليومين المقبلين وبأن البلاد تتعرض لموجه حارة وأن الطقس سيكون شديد الحرارة، وأن الشبورة المائية تظهر فى الصباح الباكر وبها شوائب عالقة، وأن الموجه الحارة سوف تنكسر اعتباراً من يومي الجمعة والسبت المقبلين وأن درجات الحرارة سوف تبدأ فى الانخفاض لتصل إلى 35 درجة.

كما أشار رئيس هيئة الأرصاد الجوية بأن طقس الفترة الحالية أعلى فى درجات الحرارة عن معدلها الطبيعي فى هذا الوقت من السنة حيث من أنه من المفروض أن تتراوح درجات الحرارة فى هذا التوقيت من العام ما بين 30 إلى 32 درجة، ولكنه لفت الانتباه إلى أنه على الرغم من الارتفاع فى درجات الحرارة إلا أن نسبة الرطوبة منخفضة وهو ما يميز النصف الثاني من فصل الربيع “ارتفاع فى درجات الحرارة ولكن نسبة الرطوبة منخفضة”.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على كافة المحافظات

أما عن درجات الحرارة العظمي والصغري المتوقعة اليوم على كافة المحافظات فإن تكون كالتالي: القاهرة 39-23، الإسكندرية 32-19، طنطا 36-22، شبين الكوم 37-22، دمياط 28-20، الزقازيق 39-20، مطروح 28-17، بورسعيد 30-20، الإسماعيلية 38-18، السويس 38-21، العريش 33-17، سانت كاترين 32-16، شرم الشيخ 38-25، العريش 33-17، الغردقة 40-22، بني سويف 39-21، المنيا 40-20، أسيوط 41-22، سوهاج 41-23، قنا 41-24، الأقصر 42-23، أسوان 42-29، الوادي الجديد 42-19، حلايب 32-24، شلاتين 32-26.