الأرصاد تُعلن تفاصيل حالة الطقس الثلاثاء 7 أبريل وتوقعات درجات الحرارة 72 ساعة قادمة

في ضوء حرصنا على تقديم كل ما يشغل اهتمام المواطن المصري، ونظراً لانشغال الكثير من المواطنين بالتعرف على أخبار الطقس بصورة يومية، نستعرض معكم متابعينا فيما يلي توقعات هيئة الأرصاد الجوية لحالة الطقس الثلاثاء 7 أبريل 2020، وحتى الخميس القادم الموافق 9 أبريل، مع بيان بدرجات الحرارة المتوقعة خلال ال72 ساعة القادمة على جميع مناطق الجمهورية.

حالة الطقس الثلاثاء 7 أبريل 2020

طقس مستقر يسود جميع أنحاء البلاد الثلاثاء الموافق 7-4-2020، وعن تفاصيل حالة الطقس فهي كالتالي:

يسود القاهرة الكبرى والوجه البحري طقس معتدل نهاراً بارد ليلاً، يصحبه اعتدال في نشاط الرياح، وطقس غائم جزئياً.

أما على سواحل البلاد الشمالية الشرقية والغربية ووسط سيناء، فيسود طقس لطيف نهاراً، بارد ليلاً، مع تزايد فرص تساقط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق المتفرقة من السواحل الشمالية الغربية.

وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، يسود طقس معتدل نهاراً، لطيف ليلاً، مع زيادة نشاط الرياح مما يتسبب في اضطراب حركة الملاحة البحرية.

وعلى شمال الصعيد، فيسود طقس معتدل نهاراً بارد ليلاً، تصحبه رياح نشطة شمالية غربية، أما على جنوب الصعيد، فيسود طقس حار نهاراً، بارد ليلاً.

درجات الحرارة الثلاثاء

المنطقة درجة الحرارة الصغرى درجة الحرارة العظمى القاهرة الكبرى 14 24 الوجه البحري 14 24 السواحل الشمالية الغربية 14 20 السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 14 21 جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 21 29 شمال الصعيد 13 27 جنوب الصعيد 17 37

حالة الطقس الأربعاء 8 مارس 2020

وبالنسبة لحالة الطقس الأربعاء الموافق 8 مارس 2020، فيتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود نهاراً طقس لطيف على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية الشرقية والغربية ووسط سيناء، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

أما ليلاً، فيسود طقس لطيف على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، بارد على باقي أنحاء الجمهورية.

وتزيد فرص تساقط الأمطار الخفيفة على وسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية والغربية للبلاد، تكون مصحوبة برياح نشطة على شمال الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.

درجات الحرارة الأربعاء

المنطقة درجة الحرارة الصغرى درجة الحرارة العظمى القاهرة 14 24 الوجه البحري 13 23 السواحل الشمالية الغربية 14 20 السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 14 21 جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 19 27 شمال الصعيد 13 25 جنوب الصعيد 17 33

حالة الطقس الخميس 9 أبريل 2020

أما عن طقس الخميس الموافق 9 أبريل، فمن المتوقع أن يسود طقس لطيف نهاراً على السواحل الشمالية الشرقية والغربية، والوجه البحري والقاهرة ووسط سيناء، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهاراً، بارد ليلاً على كافة الأنحاء.

وتستمر الفرص مُهيأة لتساقط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية الشرقية والغربية، وتمتد لتصل للقاهرة ومدن ومحافظات الوجه البحري، وتصحبها رياح نشطة على شمال الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

درجات الحرارة الخميس