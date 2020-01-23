الأرصاد تُعلن تفاصيل حالة الطقس غداً الجمعة 24 يناير

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر موقعها الرسمي على الإنترنت عن تفاصيل حالة الطقس غداً الجمعة الموافق 24 يناير 2020، وذلك من خلال بيان النشرة الجوية الذي تصدره الهيئة يومياً، بهدف تعريف المواطنين بأحوال الطقس والتغيرات الجوية المتوقعة وكذلك درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية.

حالة الطقس غداً الجمعة 24 يناير

وعن حالة الطقس غداً، يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد نهاراً على السواحل الشمالية ووسط سيناء والقاهرة والوجه البحري، بينما يسود خلال ساعات النهار طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد وكذلك على الغردقة وجنوب سيناء، فيما يسود كافة أنحاء الجمهورية طقس شديد البرودة خلال ساعات الليل.

حالة الرياح والأمطار

أما عن الأمطار، فيتوقع خبراء الأرصاد أن يكون هناك تساقط للأمطار غداً الجمعة على بعض المناطق المتفرقة في القاهرة الكبرى وكذلك على السواحل الشمالية الشرقية والغربية ووسط سيناء والوجه البحري.

وبالنسبة للرياح، فهي معتدلة تنشط على جنوب ووسط سيناء وعلى السواحل الشمالية الشرقية والغربية للبلاد، مما يؤدي لاضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وعن حالة البحرين الأحمر والمتوسط، فيتوقع الخبراء أن تسود البحر الأحمر حالة معتدلة إلى مضطربة، حيث يتراوح ارتفاع أمواجه ما بين مترين إلى مترين ونصف، أما البحر المتوسط فحالته مضطربة، حيث ترتفع أمواجه ما بين مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار.

درجات الحرارة المتوقعة غداً