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أخبار مصر

الأرصاد تُعلن تفاصيل حالة الطقس غداً الجمعة 24 يناير

بواسطة إيمان مصطفى 0
الأرصاد الجوية حالة الطقس غداً الجمعة 24 يناير

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر موقعها الرسمي على الإنترنت عن تفاصيل حالة الطقس غداً الجمعة الموافق 24 يناير 2020، وذلك من خلال بيان النشرة الجوية الذي تصدره الهيئة يومياً، بهدف تعريف المواطنين بأحوال الطقس والتغيرات الجوية المتوقعة وكذلك درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية.

حالة الطقس غداً الجمعة 24 يناير

وعن حالة الطقس غداً، يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد نهاراً على السواحل  الشمالية ووسط سيناء والقاهرة والوجه البحري، بينما يسود خلال ساعات النهار طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد وكذلك على الغردقة وجنوب سيناء، فيما يسود كافة أنحاء الجمهورية طقس شديد البرودة خلال ساعات الليل.

حالة الرياح والأمطار

أما عن الأمطار، فيتوقع خبراء الأرصاد أن يكون هناك تساقط للأمطار غداً الجمعة على بعض المناطق المتفرقة في القاهرة الكبرى وكذلك على السواحل الشمالية الشرقية والغربية ووسط سيناء والوجه البحري.

وبالنسبة للرياح، فهي معتدلة تنشط على جنوب ووسط سيناء وعلى السواحل الشمالية الشرقية والغربية للبلاد، مما يؤدي لاضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وعن حالة البحرين الأحمر والمتوسط، فيتوقع الخبراء أن تسود البحر الأحمر حالة معتدلة إلى مضطربة، حيث يتراوح ارتفاع أمواجه ما بين مترين إلى مترين ونصف، أما البحر المتوسط فحالته مضطربة، حيث ترتفع أمواجه ما بين مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار.

الأرصاد الجوية
طقس الجمعة ودرجات الحرارة

درجات الحرارة المتوقعة غداً

المدينةدرجة الحرارة الصغرىدرجة الحرارة العظمى
القاهرة1118
الإسكندرية1316
مطروح1216
العريش0915
شرم الشيخ1321
الأقصر0819
الوادي الجديد0621

إيمان مصطفى

    محررة بموقع كلمة، حاصلة على بكالريوس الإعلام من جامعة القاهرة، أعتبر الكتابة متعتي الخاصة للتخلص من التوتر وأعباء الحياة، أما هوايتي فأحب كثيرا تربية العصافير واليمام

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