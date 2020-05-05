الأرصاد تُعلن توقعات حالة الطقس في مصر خلال ال72 ساعة القادمة وبيان بدرجات الحرارة

عقب حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تعرضت لها جميع أنحاء الجمهورية أمس الثلاثاء، حرص الكثير من المواطنين على التعرف على أحوال الطقس المتوقعة خلال الأيام القادمة، وهو ما نقدمه لكم متابعينا الكرام في السطور التالية، ونستعرض معكم توقعات حالة الطقس في مصر خلال ال72 ساعة القادمة، بداية من اليوم الأربعاء 6 مايو 2020، وحتى الجمعة الموافق 8 مايو 2020.

حالة الطقس الأربعاء 6 مايو 2020

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء نهاراً، طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، لطيف على السواحل الشمالية الشرقية والغربية ووسط سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

أما ليلاً، فيسود طقس لطيف على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للبرودة على شمال الصعيد، بارد على باقي أنحاء الجمهورية.

وتتكون الشبورة المائية السواحل الشمالية الغربية والقاهرة والوجه البحري، يصحبها رياح معتدلة على أغلب المناطق، تنشط على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مع زيادة فرص تساقط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية الشرقية.

درجات الحرارة الأربعاء 6 مايو

المنطقة درجة الحرارة الصغرى درجة الحرارة العظمى القاهرة 16 28 الوجه البحري 16 27 السواحل الشمالية الغربية 16 24 السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 16 24 جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 21 29 شمال الصعيد 18 28 جنوب الصعيد 20 33

حالة الطقس الخميس 7 مايو 2020

وعن طقس الخميس، فمن المتوقع أن يسود خلال ساعات النهار، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية والغربية، حار على جنوب الصعيد.

أما ليلاً، فيسود طقس لطيف على شمال وجنوب الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للبرودة على باقي المناطق.

وتزيد فرص تكوّن الشبورة المائية صباحاً على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية والغربية.

درجات الحرارة الخميس 7 مايو

المنطقة درجة الحرارة الصغرى درجة الحرارة العظمى القاهرة 19 31 الوجه البحري 18 30 السواحل الشمالية الغربية 19 28 السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 18 26 جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 25 31 شمال الصعيد 20 32 جنوب الصعيد 23 35

حالة الطقس الجمعة 8 مايو 2020

وبالنسبة لطقس الجمعة، فمن المتوقع أن يسود نهاراً طقس حار على القاهرة وشمال الصعيد، مائل للحرارة على الوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، لطيف على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

أما ليلاً، فمن المتوقع أن يسود طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، لطيف على شمال الصعيد، بارد على باقي المناطق.

وتزيد فرص تساقط الأمطار الخفيفة على بعض مناطق الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، يصحبها نشاط في حركة الرياح على القاهرة وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

درجات الحرارة الجمعة 8 مايو