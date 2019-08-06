الأرصاد تُعلن حالة الطقس الأربعاء 7/8/2019 وبيان بدرجات الحرارة والرطوبة المتوقعة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس في مصر الأربعاء الموافق 7/8/2019، والذي يشهد طقس معتدل على مستوى درجات الحرارة لهذا اليوم فيكون الطقس مُشمس نهاراً في فترة الظهيرة بطبيعة الطقس الصيفي ولكن تشهد درجات الحرارة اعتدال على مستوى السواحل الشمالية وعلى الوجه البحري والقاهرة ويكون الطقس حار نسبيا على مستوى شمال وجنوب الصعيد.

وإليكم بيان بحالة الطقس في مصر وتقرير شامل درجات الحرارة والرطوبة المتوقعة ودرجات الحرارة الملموسة على المُحافظات.

حالة الطقس في مصر

تشهد حالة الطقس اعتدالاً على مستوى الوجه البحري وتبلغ درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة 36 درجة والعظمى على منطقة قناة السويس 35 درجة والعظمى في الصعيد 41 درجة وإليكم بيان بدرجات الحرارة على باقي المُحافظات:

درجات الحرارة المُتوقعة

المحافظة العظمى الصغرى المحافظة العظمى الصغرى القاهرة 36 25 المحلة 35 23 الجيزة 35 25 المنصورة 36 23 الشرقية 37 24 دمنهور 34 23 بورسعيد 32 26 الاسكندرية 29 25 الاسماعيلية 35 25 شرم الشيخ 34 30 السويس 35 26 اسوان 41 30 طنطا 36 24 الاقصر 40 28 أسيوط 37 26 الفيوم 36 24

ونجد في تقرير درجات الحرارة أن هناك انخفاض بنسبة درجة واحدة بالمقارنة بحالة الطقس لليوم السابق، وإليكم تقرير بنسبة الرطوبة التي تتحكم في نسبة الشعور بالحرارة، فعندما تزيد الرطوبة تزيد نسبة الشعور بدرجات الحرارة بأكثر من معدلاتها الطبيعية وكلما قلت كانت حالة الطقس مستقرة ولا تؤثر على حالة الطقس بشكل كبير.

نسبة الرطوبة

ترتفع نسبة الرطوبة نهاراً مما تجعل الشعور بالحرارة في فترة الظهيرة أكبر وتقل في المساء ليصبح الطقس معتدل ومستقر في الليل.