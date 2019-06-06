 التخطي إلى المحتوى

الأرصاد تُعلن حالة الطقس الجمعة 7/6/2019 وتؤكد انخفاض درجات الحرارة ونشاط للرياح والأتربة

كتب أحمد عريبةفي آخر تحديث
الأرصاد تُعلن حالة الطقس الجمعة 7/6/2019 وتؤكد انخفاض درجات الحرارة ونشاط للرياح والأتربة

أكد رئيس هيئة الأرصاد الجوية الدكتور أحمد عبد العال أنه بعد طقس الخميس ثاني أيام العيد والذي ارتفعت به معدلات درجات الحرارة في جميع أنحاء الجمهورية بشكل ملحوظ وخاصة على الوجه البحري والقاهرة أن درجات الحرارة ستعود للانخفاض مرة أخرى بمعدل ثلاث درجات يوم الجمعة ثالث أيام عيد الفطر الموافق 7 يونيو 2019.

حالة الطقس في مصر نهاراً

تنخفض درجات الحرارة بمعدل ثلاث درجات بعد الطقس الحار نسبيا ليوم الخميس وتصل درجة الحرارة العظمي في القاهرة إلى 35 درجة في فترة الظهيرة وتنشط حركة الرياح في جميع الانحاء وتكون مصاحبة للغبار والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وبعض محافظات الصعيد، ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على غرب البلاد وجنوب الصعيد وفيما يلي ننشر لكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة ليوم الجمعة:

الأرصاد تُعلن حالة الطقس الجمعة 7/6/2019 وتؤكد انخفاض درجات الحرارة ونشاط للرياح والأتربة

حالة الطقس ليلا

تنخفض درجات الحرارة في المساء مع انتشار حالة الضباب ويكون الطقس لضيف نسبيا وتصل درجة الحرارة الصغرى في القاهرة إلى 20 درجة واليكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في المساء :

الأرصاد تُعلن حالة الطقس الجمعة 7/6/2019 وتؤكد انخفاض درجات الحرارة ونشاط للرياح والأتربة

حركة الرياح

أكد الدكتور أحمد عبد العال أن هناك نشاط لحركة الرياح في جميع الأنحاء ولكنها تكون مثيرة للغبار والاتربة على مناطق من جنوب سيناء وبعض محافظات الصعيد وننشر لكم بيان بحركة الرياح وسرعتها والاتجاهات:

الأرصاد تُعلن حالة الطقس الجمعة 7/6/2019 وتؤكد انخفاض درجات الحرارة ونشاط للرياح والأتربة

الرطوبة

ترتفع درجات الرطوبة في جميع الانحاء مما يجعلنا نشعر بالصيف والحر في فترة الظهيرة وتنكسر في المساء ويصبح الجو لطيف واليكم بيان بنسبة الرطوبة في جمهورية مصر العربية:

الأرصاد تُعلن حالة الطقس الجمعة 7/6/2019 وتؤكد انخفاض درجات الحرارة ونشاط للرياح والأتربة

تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية

تحذر هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية وتنبه على قائدي السيارات الالتزام بالإرشادات المرورية على الطرق الزراعية والصحراوية.

سوف يهمك:

عن الكاتب

أحمد عريبة

أحمد عريبة، شاب مصري من محافظة الاسماعيلية أعمل مسوق الكترونى ومصمم مواقع الانترنت ومحرر المحتوى العربى على موقع كلمة .

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.