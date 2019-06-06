الأرصاد تُعلن حالة الطقس الجمعة 7/6/2019 وتؤكد انخفاض درجات الحرارة ونشاط للرياح والأتربة

أكد رئيس هيئة الأرصاد الجوية الدكتور أحمد عبد العال أنه بعد طقس الخميس ثاني أيام العيد والذي ارتفعت به معدلات درجات الحرارة في جميع أنحاء الجمهورية بشكل ملحوظ وخاصة على الوجه البحري والقاهرة أن درجات الحرارة ستعود للانخفاض مرة أخرى بمعدل ثلاث درجات يوم الجمعة ثالث أيام عيد الفطر الموافق 7 يونيو 2019.

حالة الطقس في مصر نهاراً

تنخفض درجات الحرارة بمعدل ثلاث درجات بعد الطقس الحار نسبيا ليوم الخميس وتصل درجة الحرارة العظمي في القاهرة إلى 35 درجة في فترة الظهيرة وتنشط حركة الرياح في جميع الانحاء وتكون مصاحبة للغبار والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وبعض محافظات الصعيد، ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على غرب البلاد وجنوب الصعيد وفيما يلي ننشر لكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة ليوم الجمعة:

حالة الطقس ليلا

تنخفض درجات الحرارة في المساء مع انتشار حالة الضباب ويكون الطقس لضيف نسبيا وتصل درجة الحرارة الصغرى في القاهرة إلى 20 درجة واليكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في المساء :

حركة الرياح

أكد الدكتور أحمد عبد العال أن هناك نشاط لحركة الرياح في جميع الأنحاء ولكنها تكون مثيرة للغبار والاتربة على مناطق من جنوب سيناء وبعض محافظات الصعيد وننشر لكم بيان بحركة الرياح وسرعتها والاتجاهات:

الرطوبة

ترتفع درجات الرطوبة في جميع الانحاء مما يجعلنا نشعر بالصيف والحر في فترة الظهيرة وتنكسر في المساء ويصبح الجو لطيف واليكم بيان بنسبة الرطوبة في جمهورية مصر العربية:

تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية

تحذر هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية وتنبه على قائدي السيارات الالتزام بالإرشادات المرورية على الطرق الزراعية والصحراوية.