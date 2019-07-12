 التخطي إلى المحتوى

الأرصاد تُعلن حالة الطقس السبت 13/7/2019 وبيان بدرجات الحرارة والرطوبة المتوقعة

كتب أحمد عريبةفي آخر تحديث
الأرصاد تُعلن حالة الطقس السبت 13/7/2019 وبيان بدرجات الحرارة والرطوبة المتوقعة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس السبت 13/7/2019 والذي يشهد انخفاض طفيف في درجات الحرارة، وذلك بعد انتهاء الموجة الحارة اليوم الجمعة لتبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي بداية من السبت لتعود إلى معدلاتها الطبيعية في نهاية الاسبوع ونوافيكم في هذا المقال بحالة الطقس في مصر وبيان بدرجات الحرارة والرطوبة المتوقعة.

حالة الطقس في مصر

تنخفض درجات الحرارة بداية من السبت وتُعلن هيئة الأرصاد الجوية عن انكسار الموجة الحارة التي شهدتها البلاد والتي بلغت ذروتها الخميس والجمعة، وتقل الحرارة 4 درجات على منطقة الوجه البحري والقاهرة لتسجل 37 درجة بعد أن تخطت حاجز 41 درجة مئوية أثناء الموجة الحارة وإليكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة لطقس السبت:

الأرصاد تُعلن حالة الطقس السبت 13/7/2019 وبيان بدرجات الحرارة والرطوبة المتوقعة

درجات الحرارة في في المحافظات

إليكم بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى

المحافظة العظمى الصغرى المحافظة العظمى الصغرى
القاهرة 37 22 المحلة 35 21
الجيزة 37 22 المنصورة 34 20
الشرقية 37 21 دمنهور 34 20
بورسعيد 31 25 الاسكندرية 29 25
الاسماعيلية 36 23 شرم الشيخ 36 31
السويس 35 25 اسوان 44 32
طنطا 36 20 الاقصر 44 32

 

درجات الرطوبة المتوقعة

تنخفض درجات الرطوبة مع انخفاض درجات الحرارة ليشعر الجميع باعتدال حالة الطقس بعد الموجة الحارة الشديدة التي شهدتها جمهورية مصر العربية بارتفاع درجات الحرارة والرطوبة في جميع الأنحاء

الأرصاد تُعلن حالة الطقس السبت 13/7/2019 وبيان بدرجات الحرارة والرطوبة المتوقعة

نلاحظ أن نسبة الرطوبة ترتفع نهاراً في منطقة الوجه البحري والقاهرة ولكن لن تؤثر بشكل كبير بسبب انخفاض درجات الحرارة، وتقل درجات الحرارة في السواحل الشمالية ب 4 درجات عن الموجة الحارة، وترتفع درجات الحرارة على منطقة الصعيد مع انخفاض نسبة الرطوبة.

سوف يهمك:

عن الكاتب

أحمد عريبة

أحمد عريبة، شاب مصري من محافظة الاسماعيلية أعمل مسوق الكترونى ومصمم مواقع الانترنت ومحرر المحتوى العربى على موقع كلمة .

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.