الأرصاد تُعلن حالة الطقس السبت 13/7/2019 وبيان بدرجات الحرارة والرطوبة المتوقعة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس السبت 13/7/2019 والذي يشهد انخفاض طفيف في درجات الحرارة، وذلك بعد انتهاء الموجة الحارة اليوم الجمعة لتبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي بداية من السبت لتعود إلى معدلاتها الطبيعية في نهاية الاسبوع ونوافيكم في هذا المقال بحالة الطقس في مصر وبيان بدرجات الحرارة والرطوبة المتوقعة.

حالة الطقس في مصر

تنخفض درجات الحرارة بداية من السبت وتُعلن هيئة الأرصاد الجوية عن انكسار الموجة الحارة التي شهدتها البلاد والتي بلغت ذروتها الخميس والجمعة، وتقل الحرارة 4 درجات على منطقة الوجه البحري والقاهرة لتسجل 37 درجة بعد أن تخطت حاجز 41 درجة مئوية أثناء الموجة الحارة وإليكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة لطقس السبت:

درجات الحرارة في في المحافظات

إليكم بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى

المحافظة العظمى الصغرى المحافظة العظمى الصغرى القاهرة 37 22 المحلة 35 21 الجيزة 37 22 المنصورة 34 20 الشرقية 37 21 دمنهور 34 20 بورسعيد 31 25 الاسكندرية 29 25 الاسماعيلية 36 23 شرم الشيخ 36 31 السويس 35 25 اسوان 44 32 طنطا 36 20 الاقصر 44 32

درجات الرطوبة المتوقعة

تنخفض درجات الرطوبة مع انخفاض درجات الحرارة ليشعر الجميع باعتدال حالة الطقس بعد الموجة الحارة الشديدة التي شهدتها جمهورية مصر العربية بارتفاع درجات الحرارة والرطوبة في جميع الأنحاء

نلاحظ أن نسبة الرطوبة ترتفع نهاراً في منطقة الوجه البحري والقاهرة ولكن لن تؤثر بشكل كبير بسبب انخفاض درجات الحرارة، وتقل درجات الحرارة في السواحل الشمالية ب 4 درجات عن الموجة الحارة، وترتفع درجات الحرارة على منطقة الصعيد مع انخفاض نسبة الرطوبة.