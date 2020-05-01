Take a fresh look at your lifestyle.


الأرصاد تُعلن حالة الطقس غدا السبت 2 مايو 2020 (بيان بدرجات الحرارة)

بواسطة أحمد سعيد
حالة الطقس في مصر غدا السبت تعرف على حالة الطقس في مصر غدا السبت 2 مايو

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس في مصر غدا السبت 2 مايو 2020، تاسع أيام شهر رمضان، إذ تشهد مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري، طقسًا مائلا للحرارة في ساعات النهار، مائلًا للبرودة في الليل، مع وجود شبورة مائية في الصباح، وهبوب رياح معتدلة.

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقسًا معتدلًا في النهار، مائلًا للبرودة في الليل، مع هبوب رياح معتدلة، تنشط أحيانًا على وسط سيناء.

توقعات حالة الطقس غدا السبت

وفي سياق الحديث عن توقعات حالة الطقس غدا السبت، فإن مناطق السواحل الشمالية الغربية تشهد طقسًا معتدلًا في النهار باردًا في الليل، وهبوب رياح معتدلة تنشط غربًا، أما مناطق جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، فتشهد طقسًا مائلًا للحرارة في النهار لطيفًا في الليل، وهبوب رياح معتدلة تنشط على بعض المناطق.

وتتوقع هيئة الأرصاد أن يكون الطقس شديد الحرارة في النهار، لطيفًا في الليل مع وجود شبورة مائية صباحًا، وهبوب رياح مُثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد، وفي جنوب الصعيد يكون الطقس شديد الحرارة في النهار لطيف في الليل مع رياح معتدلة.

أما عن حالة البحر المتوسط فمن المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين متر ومتر ونصف المتر، مع هبوب رياح سطحية شمالية غربية، بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين متر ونصف ومترين، مع هبوب رياح سطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا

وفي ظل رصد موقع “كلمة” حالة الطقس في مصر، ينشر درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدًا السبت 2 مايو 2020 الموافق التاسع من شهر رمضان المبارك لعام 1441ه، إذ جاءت في أبرز المحافظات والمدن على النحو التالي:

المحافات / المدن العظمى الصغرى
القاهرة 32 19
الإسكندرية 26 17
مطروح 28 15
العريش 25 15
كاترين 24 12
شرم الشيخ 33 23
الغردقة 33 22
سوهاج 39 21
قنا 39 22
أسوان 39 24

أحمد سعيد

صحفي مصري، أهتم برصد المعلومات من مصادرها، خِدمة للقارئ المصري والعربي، ورسالة لبناء جيلٍ واعٍ يسير على المبادئ والأخلاق بالعلم والمعرفة.

قد يعجبك ايضا
أخبار مصر

أعلى شهادة استثمار في مصر.. أبرز المعلومات عن شهادة الـ14% فائدة سنويا

أخبار مصر

التعليم تحسم الجدل بشأن الإعلان عن إجراءات تسليم المشروعات البحثية للطلاب

أخبار مصر

“خلى بالكم الصيف بدأ”.. الأرصاد تعلن عن حالة طقس السبت

أخبار مصر

الحكومة تكشف حقيقة وقف عقد القران من شهر مايو وحتى ديسمبر المقبل

أخبار مصر

الحكومة توضح حقيقة إيقاف عقد القران بداية من مايو

أخبار مصر

تعرف على دعاء الإفطار في ثامن أيام رمضان 2020

أخبار مصر

مجلس الوزراء يكشف حقيقة تسريح عدد كبير من العاملين بالدولة للحصول على قرض صندوق النقد…

أخبار مصر

الحكومة تُوضح حقيقة عودة حركة الطيران بمصر في 16 مايو

أخبار مصر

نتائج إيجابية.. وزارة الصحة تزف بشرى سارة للمصريين بشأن علاج فيروس كورونا

أخبار مصر

جدول صرف مرتبات شهر مايو 2020 بعد تبكيرها بمناسبة عيد الفطر


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.