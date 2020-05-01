الأرصاد تُعلن حالة الطقس غدا السبت 2 مايو 2020 (بيان بدرجات الحرارة)

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس في مصر غدا السبت 2 مايو 2020، تاسع أيام شهر رمضان، إذ تشهد مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري، طقسًا مائلا للحرارة في ساعات النهار، مائلًا للبرودة في الليل، مع وجود شبورة مائية في الصباح، وهبوب رياح معتدلة.

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقسًا معتدلًا في النهار، مائلًا للبرودة في الليل، مع هبوب رياح معتدلة، تنشط أحيانًا على وسط سيناء.

توقعات حالة الطقس غدا السبت

وفي سياق الحديث عن توقعات حالة الطقس غدا السبت، فإن مناطق السواحل الشمالية الغربية تشهد طقسًا معتدلًا في النهار باردًا في الليل، وهبوب رياح معتدلة تنشط غربًا، أما مناطق جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، فتشهد طقسًا مائلًا للحرارة في النهار لطيفًا في الليل، وهبوب رياح معتدلة تنشط على بعض المناطق.

وتتوقع هيئة الأرصاد أن يكون الطقس شديد الحرارة في النهار، لطيفًا في الليل مع وجود شبورة مائية صباحًا، وهبوب رياح مُثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد، وفي جنوب الصعيد يكون الطقس شديد الحرارة في النهار لطيف في الليل مع رياح معتدلة.

أما عن حالة البحر المتوسط فمن المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين متر ومتر ونصف المتر، مع هبوب رياح سطحية شمالية غربية، بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين متر ونصف ومترين، مع هبوب رياح سطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا

وفي ظل رصد موقع “كلمة” حالة الطقس في مصر، ينشر درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدًا السبت 2 مايو 2020 الموافق التاسع من شهر رمضان المبارك لعام 1441ه، إذ جاءت في أبرز المحافظات والمدن على النحو التالي: