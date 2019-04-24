الأرصاد تُعلن طقس غداً الخميس

نقلاً عن الموقع الرسمي للهيئة العامة للأرصاد،

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ليوم الخميس 25 ابريل 2019، يستمر الارتفاع في درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهاراً لطيف ليلاً، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحاً على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد كما تظهر السُخب المنخفضة والمتوسطة شمالاً و الرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على الوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد وجنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلي اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وسوف تكون درجات الحرارة لبعض المحافظات كالتالى:

القاهرة 16/31

الإسكندرية 15/28

مطروح 14/25

بورسعيد 16/24

الإسماعيلية 14/31

شرم الشيخ 21/32

الغردقة 18/31

الأقصر 18/38

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