“الجمعة 24 مايو”.. الأرصاد تُعلن موعد انكسار الموجة الحارة وحالة الطقس وبيان بدرجات الحرارة

صرح مدير التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتور محمود شاهين بأن الموجة الحارة قد انكسرت اليوم الجمعة على السواحل الشمالية وانخفضت درجات الحرارة بمقدار 6 درجات على البحرين الأحمر والمتوسط، أما بالنسبة لمحافظة القاهرة والوجه البحري فإن الموجة الحارة سوف تبدأ فى الانكسار مساء اليوم الجمعة.

أما بالنسبة لدرجات الحرارة فقد أكد الدكتور شاهين بان درجة الحرارة العظمي فى القاهرة والوجه البحري اليوم سجلت 42 درجة وأنها ستنكر من الغد لتصل إلى 36 درجة ويبكون انخفاض الحرارة ملحوظ وأن التقلبات الجوية تتغير بالتكتلات الهوائية حيث يشهد فصل الربيع تقلبات جوية حادة وسريعة وخاصة النصف الثاني منه الذى يسجل أعلى ارتفاع فى درجات الحرارة على مدار العام.

ويتوقع الدكتور شاهين بأن يسود طقس اليوم حرارة شديدة على القاهرة والوجه البحري ومعتدل على السواحل الشمالية الشرقية من البلاد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، والسحب المنخفضة والمتوسطة شمالية، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة، وتنشط الرياح على شمال البلاد وسيناء وتكون محملة بالرمال والأتربة على بعض المناطق منها.

أما حالة البحرين الأحمر والمتوسط فإن البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما البحر الأحمر فحالته خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على جميع المحافظات

وقد نشرت هيئة الأرصاد الجوية بيان بدرجات الحرارة العظمي والصغري المتوقعة اليوم الجمعة 24 مايو 2019 على جميع مدن ومحافظات مصر وبيانها كالتالي:-