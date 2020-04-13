الأرصاد تُعلن موعد تخفيف الملابس وموجه من الطقس الحار تستمر 3 أيام

صرح الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بأن البلاد سوف تشهد موجه من الارتفاع فى درجات الحرارة اعبتراً من غداً الثلاثاء 14 أبريل وحتى يوم الهميس الموافق 16 أبريل وأن درجات الحرارة ستكون أعلى من معدلها الطبيعى فى هذا الوقت من السنة بحوالى 4 درجات، وتصل درجة الحرارة فى القاهرة الكبري إلى 30 درجة مئوية يوم الخميس المقبل.

وأضاف مدير مركز التحاليل والتنبؤات بأن البلاد سوف تشهد خلال هذه الأيام حالة من عدم الاستقرار فى الطقس، كما ستشهد هدوء نسبى فى سرعة الرياح على أغلب مناطق الجمهورية بجانب الشبورة الكثيفة فى الصباح الباكر، وخاصة على الطرق المؤدية إلى القاهرة ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن شمال الصعيد وتنتهى الشبورة يومياً فى العاشرة صباحاً.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية بأن درجات الحرارة سوف تستمر حول معدلها الطبيعى خلال النهار وتنخفض فى ساعات الليل المتأخرة ويصبح الفارق بين الدرجات العظمى والصغري حوالى 10 درجات، وأن درجات الحرارة سوف تشهد انخفاض اعتباراً من يوم الجمعة القادم، وأن الطرق السريعة سوف تشهد أتربة خفيفة ابتداء من يوم الأربعاء، وأنه من المتوقع سقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري.

وأكد الدكتور محمود شاهين بأن على المواطنين عدم تخفيف الملابس فى هذه الفترة وذلك للتغيرات الجوية السريعة ما بين ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة، وصرح باننا فى النصف الأول من الربيع وأن التغيرات الجوية سوف تستمر ويمكن تخفيف الملابس مع بداية النصف الثاني من الربيع والذى يبدأ أول شهر مايو 2020 وهو الوقت المناسب لتخفيف الملابس، وبدء الصقس الحار.

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