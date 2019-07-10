الأرصاد | حالة الطقس الخميس تشهد ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة مُجدداً

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس في مصر ليوم الخميس 11/7/2019، وتشهد حالة الطقس ارتفاع جديد في درجات الحرارة في جميع أنحاء الجمهورية وتسجل درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 41 درجة مع ارتفاع نسبة الرطوبة بشكل كبير مما يزيد من الشعور بدرجات الحرارة وننشر لكم تفاصيل بيان درجات الحرارة والرطوبة المتوقعة على جميع المحافظات وتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

حالة الطقس في مصر

ترتفع درجات الحرارة في منطقة الوجه البحري والقاهرة ويكون الطقس شديد الحرارة نهاراً وارتفاع كبير لدرجات الرطوبة تتراوح بين 80% : 90 % وتشهد السواحل الشمالية أيضا درجات حرارة مرتفعة ويكون الطقس مشمس ويكون الطقس شديد الحرارة على الصعيد وإليكم بيان تفصيلي بدرجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات:

درجات الحرارة المتوقعة

لمحافظة العظمى الصغرى المحافظة العظمى الصغرى القاهرة 41 26 المحلة 39 23 الجيزة 41 26 المنصورة 40 23 الشرقية 41 24 دمنهور 38 24 بورسعيد 34 26 الاسكندرية 31 27 الاسماعيلية 40 26 شرم الشيخ 38 31 السويس 39 28 اسوان 24 32 طنطا 40 24 الاقصر 41 31

ونلاحظ ارتفاع درجات الحرارة العظمى والصغرى على جميع المحافظات مما يؤثر على حالة الجو والشعور بالحرارة.

درجات الرطوبة

ترتفع درجات الرطوبة في المحافظات يومي الخميس والجمعة مع ارتفاع درجات الحرارة الصغرى والعمى مما يزيد الشعور الكبير بارتفاع درجات الحرارة في جميع أنحاء الجمهورية:

تحذير هيئة الأرصاد الجوية

تُحذر الهيئة العامة للأرصاد الجوية من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة وضرورة ارتداء نظارات الشمس، وتنبه على المصيفين على جميع الشواطئ الساحلية بتوخي الحذر من أشعة الشمس وضرورة استخدام المظلات الشمسية في فترة الظهيرة لضمان عدم التعرض للمخاطر.

موعد انتهاء الموجة الحارة

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الجمعة هو موعد انكسار الموجة الحارة وتبدأ درجات الحرارة بالنزول تدريجيا لتصل إلى المعدلات الطبيعية مرة أُخرى.