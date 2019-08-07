الأرصاد| حالة الطقس في مصر الخميس 8/8/2019 ودرجات الحرارة المتوقعة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس في مصر الخميس 8/8/2019، وتشهد حارة الطقس ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على مستوى المُحافظات ويبدأ الطقس تدريجيا بارتفاع درجات الحرارة على مدار الاسبوع القادم وإليكم تفاصيل حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة والرطوبة المتوقعة.

حالة الطقس في مصر

يسود طقس حارة على الوجه البحري ومُشمس على القاهرة والجيزة والسواحل الشمالية التي هي أقل حرارة من الوجه البحري ولكن مع ارتفاع نسبة الرطوبة التي تزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، ويكون الطقس حار على الصعيد نهاراً لطيف ليلا.

درجات الحرارة المتوقعة

المحافظة العظمى الصغرى المحافظة العظمى الصغرى القاهرة 37 24 المحلة 37 24 الجيزة 36 24 المنصورة 36 24 الشرقية 37 24 دمنهور 36 23 بورسعيد 31 26 الاسكندرية 30 26 الاسماعيلية 35 25 شرم الشيخ 35 29 السويس 35 26 اسوان 40 30 طنطا 37 24 الاقصر 39 28 أسيوط 37 25 الفيوم 36 25

وتُشير درجات الحرارة العظمى والصغرى إلى ارتفاع طفيف في درجات الحرارة يصل لدرجة مئوية واحدة على المُحافظات، وتتحكم نسبة الرطوبة في حالة الطقس ونسبة الشعور بدرجات الحرارة على المُحافظات.

نسبة الرطوبة

نسبة الرطوبة هي العامل الكبير في التحكم في الشعور بالحرارة فيكون الطقس مُعتدل عندما تنخفض نسبة الرطوبة، ويصبح الطقس غير جيد مع ارتفاع نسبة الرطوبة التي تزيد من الشعور بالحرارة وإليكم نسبة الرطوبة لطقس الخميس:

وتُحذر الهيئة العامة للأرصاد الجوية من التعرض المباشر لأشعة الشمس في فترة الظهيرة بسبب الطقس المُشمس.