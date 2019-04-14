هيئة الأرصاد الجوية | طقس الاثنين أمطار قد تُصبح رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة بمعظم المناطق

يشهد طقس الاثنين 15 أبريل 2019 نموذج حي على حالة التقلب الشديدة التي تُصيب الأجواء المصرية مُنذ انتهاء فصل الشتاء وبداية موسم فصل الربيع، فمن ارتفاع كبير بدرجات الحرارة مع بداية الأسبوع الجاري وصل إلى سبع درجات مئوية عن سابقه، إلى عودة جديدة للانخفاض بمعدلات درجات الحرارة تلك منذ يوم الأحد .

ويأتي تقرير هيئة الأرصاد ليُعطى لطقس الاثنين تصور مُتقلب للغاية سواء في درجات الحرارة أو مستوى وقوة تساقط الأمطار، ونحن فيما يلي سنوضح إليكم كافة تفاصيل تقرير هيئة الأرصاد الجوية المصرية الصادر منذ قليل عن حالة الطقس ليوم الاثنين 15-4-2019 .. فإليكم التفاصيل .

حالة الطقس الاثنين 15 أبريل 2019

حيث صدر تقرير هيئة الأرصاد الجوية بمصر، موضحاً أن درجات الحرارة ليوم الاثنين تشهد انخفاض مُجدداً ليصل إلى سبع درجات كاملة عن مستوى درجات الحرارة ليوم الأحد خاصة بمناطق الوجه البحري والقاهرة ومحافظات ومدن الدلتا التي تتراوح فيها مستوى درجات الحرارة ليوم الاثنين من 24 حتى 21 درجة مئوية، وسجلت درجات الحرارة بالقاهرة 21 درجة يوم الاثنين بعد أن سجلت 28 درجة يوم الأحد .

وعن محافظات ومدن الساحل الشمالي سجلت درجات الحرارة انخفاض ملحوظ ووصلت إلى مستوى 19 درجة على الإسكندرية، للتأرجح من 19 حتى 21 درجة مئوية على مناطق السواحل الشمالية .

وعن منطقة القناة تشهد مدنها هي الأخرى انخفاض بمعدل درجات الحرارة يوم الاثنين لتتراوح من 20 درجة مئوية ببورسعيد والسويس و22 رجة مئوية بالإسماعيلية .

وأكد التقرير عن العكس من هذا تشهد مناطق وسط وجنوب الصعيد أجواء صيفية حارة تتراوح فيها درجات الحرارة من 30 حتى 38 درجة مئوية، أما مناطق شمال الصعيد فالأجواء معتدلة تتراوح فيها درجات الحرارة من 23 حتى 24 درجة مئوية .

أمطار يوم الاثنين 15 أبريل 2019

وأكد تقرير الطقس ليوم الاثنين 15-4-2019، أن المناطق الشمالية وحتى شمال الصعيد مُرورًا بالقاهرة والدلتا والوجه البحري قد تشهد تساقط للأمطار وأكد التقرير أن الأمطار قد تكون بالفعل غزيرة وأيضاً رعدية على محافظات السواحل الشمالية من الجمهورية .

وضع البحار بطقس الاثنين 15-4-2019

وعن وضع البحار بمصر سواء البحر المتوسط أو الأحمر، فلقد أكد تقرير الطقس ليوم الاثنين 15 أبريل 2019 أن ارتفاع الموج فى البحرين 1.5 متر ويتعرض حوض البحر المتوسط لرياح شمالية شرقية، والبحر الأحمر سوف يتعرض لرياح جنوبية شرقية، وحالة البحرين بوجه عام مُعتدلة .

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