الأرصاد: طقس السبت يشهد ارتفاع 7 درجات والقاهرة تسجل 35 درجة

صرحت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية بأنه من المتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعى لها فى هذا الوقت من السنة، وذلك فى حالة الطقس غداً السبت الموافق 4 أبريل 2020 على كافة محافظات الجمهورية.

وأشارت الدكتورة إيمان شاكر بأن حالة الطقس يوم السبت سوف تشهد ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية فى هذا الوقت من السنة، وأن درجات الحرارة سوف ترتفع بمعدل 7 درجات وأن القاهرة الكبري سوف تسجل 35 درجة مئوية.

كما كشفت الدكتور إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بأن حالة الطقس غداً السبت سيكون حار على محافظات القاهرة الكبري، وعلى محافظات الوجه البحري، ومحافظات شمال البلاد، بالنهار، وسوف تكون حالة الطقس شديد الحرارة على جنوب البلاد، ومحافظات الصعيد بالنهار، وسيكون مائل للبرودة بالليل، وفى الساعات الأولى من الصباح.

وأكدت الدكتورة إيمان شاكر بأن البلاد سوف تشهد نشاط كبير للرياح المثيرة للرمال والأتربة مع درجات الحرارة المرتفعة وذلك على شمال البلاد، وقد تصل الرياح لحد العاصفة على غرب البلاد.

وقد أشارت الدكتورة إيمان شاكر بأن درجات الحرارة سوف تشهد انخفاض من يوم الأحد بحوالى 4 درجات حيث ستسجل محافظة القاهرة 31 درجة مئوية بارتفاع قدره 5 درجات عن المعدل الطبيعي، كما أن درجات الحرارة سوف تعود لمعدلاتها الطبيعية من يوم الاثنين القادم حيث ستسجل محافظات القاهرة الكبري 27 درجة مئوية وهو المعدل الطبيعى لدرجات الحرارة فى هذا الوقت.