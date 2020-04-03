الأرصاد: طقس حار نهاراً مائل للبرودة ليلاً على معظم أنحاء الجمهورية

تتوقع هيئة الأرصاد أن يسود غداً السبت طقس حار نهاراً مائل للبرودة ليلاً على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، ويسود نهاراً طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وطقس شديد الحرارة نهاراً على شمال وجنوب الصعيد، وطقس مائل للبرودة ليلاً على السواحل الشمالية الغربية، وطقس لطيف ليلاً على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

حالة الرياح:

من المتوقع أن تكون حالة الرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى، ونشطة مثيرة للرمال والأتربة قد تصل إلى حد العاصفة على بعض مناطق محافظة السواحل الشمالية الغربية، ورياح نشطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وتكون الرياح معتدلة على كلاً من الوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

حالة البحر:

سيسود غداً البحر المتوسط حالة اضطراب، وسيتراوح ارتفاع أمواجه بين 2 متر و3 متر، والرياح السطحية تكون جنوبية شرقية، أما البحر الأحمر فتكون حالته معتدلة، ويتراوح ارتفاع أمواجه بين 1.5 متر و2 متر، والرياح السطحية تكون شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غداً السبت في محافظات مصر:

القاهرة العظمى 35 الصغرى 20

شبين الكوم العظمى 35 الصغرى 21

طنطا العظمى 34 الصغرى 20

دمنهور العظمى 34 الصغرى 21

الإسكندرية العظمى 31 الصغرى 19

بلطيم العظمى 32 الصغرى 18

مطروح العظمى 32 الصغرى 20

السلوم العظمى 33 الصغرى 22

سيوة العظمى 37 الصغرى 22

بورسعيد العظمى 29 الصغرى 19

دمياط العظمى 30 الصغرى 19

الزقازيق العظمى 31 الصغرى 18

الإسماعيلية العظمى 36 الصغرى 13

السويس العظمى 36 الصغرى 20

العريش العظمى 30 الصغرى 18

رفح العظمى 29 الصغرى 17

رأس سدر العظمى 32 الصغرى 20

نخل العظمى 34 الصغرى 14

نويبع العظمى 33 الصغرى 21

طابا العظمى 30 الصغرى 19

كاترين العظمى 27 الصغرى 13

الطور العظمى 30 الصغرى 18

شرم الشيخ العظمى 32 الصغرى 23

الغردقة العظمى 31 الصغرى 23

مرسى علم العظمى 31 الصغرى 22

الفيوم العظمى 35 الصغرى 20

بني سويف العظمى 36 الصغرى 20

المنيا العظمى 36 الصغرى 19

أسيوط العظمى 36 الصغرى 19

سوهاج العظمى 36 الصغرى 20

قنا العظمى 37 الصغرى 21

الأقصر العظمى 27 الصغرى 21

أسوان العظمى 38 الصغرى 23

أبو سمبل العظمى 38 الصغرى 23

الوادي الجديد العظمى 36 الصغرى 20

شلاتين العظمى 36 الصغرى 21

أبو رماد العظمى 36 الصغرى 21

حلايب العظمى 37 الصغرى 22

رأس حدربة العظمى 37 الصغرى 22

درجات الحرارة في أهم المدن العربية والعالمية:

