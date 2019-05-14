الأرصاد : طقس شديد الحرارة غد وبعد غد الاربعاء 15 والخميس 16 مايو … والقاهرة 40 درجة

يسود طقس القاهرة ومحافظات الصعيد غد وبعد غد يومي الأربعاء والخميس، طقس شديد الحرارة نهاراً مع وجود رياح متربة، حيث من المُتوقع أن تصل درجات الحرارة بالقاهرة غداً 40 درجة، وتزداد درجات الحرارة على شمال وجنوب الصعيد نهاراً خصيصاً وقت الذروة، وفى هذا الصدد صرحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بالحرص الشديد من ضربات الشمس والجفاف، واتخاذ جميع المواطنين الإجراءات اللازمة لحمايتهم إلى حين عودة الطقس لطيفاً مرة أخرى في مطلع الأسبوع القادم.

أحوال الطقس يومي غد وبعد غد بمصر:

يسود الطقس غداً وبعد غد، طقس شديد الحرارة نهاراً مع وجود رياح شمالية شرقية حاملة للأتربة الخفيفة، معتدل ليلاً على القاهرة وشمال وجنوب الصعيد، وتُعتبر موجة الحر الحالية هي أولى الموجات الصيفية والتي سوف يتلوها العديد من الموجات التالية، خلال شهري 7 و8 القادمين من العام الحالي.

وقد صرح رئيس هيئة الأرصاد الجوية/ الدكتور أحمد عبد العال، أن الطقس الحالي والموجة القادمة يوم غد وبعد غد أعلى من المعدل الطبيعي عن كل عام، وطمئن سيادته المواطنين من زوال تلك الموجة خلال مطلع الأسبوع القادم.

نصائح هامة لمواجهة ارتفاع الحرارة يومي الأربعاء والخميس بمصر:

يتعرض الإنسان لتعب وإعياء شديد في حالة تحركه تحت الشمس لفترة طويلة، ولذلك سوف نضع لكم بعض النصائح الهامة لتجنب التعب والإعياء يومي الأربعاء والخميس القادمين:

1- يجب شرب السوائل باستمرار خلال اليوم، لتجنب التعرض للجفاف.

2- ارتداء قبعات ونظارات شمسية طبية، لتجنب التعرض لضربة شمس.

3- عدم ممارسة الرياضة وقت الذروة، ويمكن ممارستها بالصباح الباكر.

4- تخفيف الملابس وارتداء الملابس القطنية دائماً.

ويجب باستمرار تفقد درجات حرارة الأطفال، والتأكد من حصولهم على القدر الكافي من الماء إلى حين زوال تلك الموجة عن مصر.