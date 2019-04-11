الأرصاد للمواطنين: يمكن لكم تخفيف الملابس فالأجواء الشتوية لن تعود.. وموجه حاره تضرب البلاد الأسبوع المقبل

قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأنه يمكن للمواطنين تخفيف الملابس خلال النهار، حيث أن الأجواء الشتوية لن تعود مرة أخرى، ودرجات الحرارة عندما تنخفض فإن هذا الانخفاض في درجات الحرارة لا يكون بقيم كبيرة ولا يكون بقيم ملحوظة وغير مؤثرة.

وأشار رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأننا نقدر نقول إننا يمكن نخفف الملابس في النهار، أما في الليل فإنه يمكن للمواطنين اصطحاب جاكت معهم، لآن درجات الحرارة تبدأ في الانخفاض في ساعات الليل والساعات الأولي من الصباح الباكر أما باقي ساعات اليوم فيمكن ارتداء الملابس الصيفية.

موجه حارة ستضرب البلاد خلال الأسبوع المقبل:-

قال محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأننا ما زلنا في فصل الربيع، وهذا الفصل يتسم بتقلبات جوية من يوم لأخر، ويبدأ الاستقرار الفعلي في الأحوال الجوية مع فصل الصيف.

وأشار محمود شاهين، بأنه من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي بمعدل درجتين تصل إلى ذروتها يوم السبت المقبل، حيث أن درجة الحرارة سوف تصل إلى 34 درجة مئوية في القاهرة، و36 درجة بمحافظات الصعيد.

وأضاف محمود شاهين، أن الموجه الحارة التي ستتعرض لها البلاد الأسبوع المقبل ستكون خارج المعدل الطبيعي للطقس.

وكشف محمود شاهين، أن فصل الربيع عادة ما يشهد تقلبات جوية، لوجود منخفضات جوية تتكون في الصحراء الغربية مصحوبة بارتفاع في درجات الحرارة.

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