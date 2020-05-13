الأرصاد: مصر تتعرض لموجة حارة خلال تلك الفترة وتوقعات طقس الخميس 14-5-2020

صرح مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، الدكتور “محمود شاهين”، أن البلاد تشهد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة منذ أمس الثلاثاء، جاء هذا خلال المداخلة الهاتفية التي قام بها مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، على الفضائية “إكسترا نيوز” اليوم الأربعاء الموافق 13 مايو 2020.

مصر تتعرض لموجة حارة

أعلن مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، الدكتور “محمود شاهين” خلال المداخلة الهاتفية التي قام بها اليوم الأربعاء الموافق 13 مايو 2020، أن البلاد ستشهد بداية من أمس الثلاثاء، ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، وستبدأ البلاد بداية من الخميس المقبل في موجة من الحر الشديد، تستمر من الخميس إلى الاثنين.

حيث سترتفع درجات الحرارة على المدن والمحافظات المصرية بشكل ملحوظ، لتتجاوز حاجز ال40 درجة مئوية على القاهرة ومحافظات الصعيد ومنطقة شمال سيناء، كما ستشهد أغلب المدن والمحافظات المصرية ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، وأوضح أن سبب هذه الموجه الحارة، هو منخفض السودان وإمتداده بصحبة كميات من الرطوبة التي قدمت إلى البلاد من جهة البحر الأحمر.

وسيصاحب تلك الموجة، نشاط في الرياح على أغلب المناطق، وستكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على فترات منفصلة، ولذا فمن الممكن أن تتسبب في بعض الأحيان في إحداث اضطرابات بالملاحة البحرية على مناطق البحر الأحمر وخليج السويس، جاء هذا وفقًا لتوقعات الطقس ودرجات الحرارة التي أوضحها رئيس مركز التحاليل والتنبؤات خلال تصريحاته.

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توقعات طقس الخميس