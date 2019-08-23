الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد مع ارتفاع في الرطوبة 5 أيام | اعرف التفاصيل

قال الدكتور وحيد سعودي، خبير الأرصاد والتحاليل الجوية: «إنه بدءا من يوم غد السبت وحتى الأربعاء المقبل تتزايد درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا مع تزايد نسبة الرطوبة في الجو ما يعطي إحساسا بحرارة الجو»، مؤكدا أن الطقس اليوم الجمعة معتدل على السواحل الشمالية للبلاد، مائل للحرارة على القاهرة، وشديد الحرارة على محافظات وجه قبلي (الصعيد) مع تزايدها جنوبا، مع اعتداله ليلا.

بداية اعتدال الطقس

وأضاف سعودي أن الطقس يبدأ في الاعتدال تدريجيا بدءا من مساء يوم الأربعاء المقبل ؛ بعدما تشهد البلاد ارتفاعا في نسبة الرطوبة التي تؤثر على إحساس المواطنين بارتفاع درجات الحرارة ؛ كما أن الشبورة المائية تقل خاصة على الطرق الزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية.

الأنشطة اليومية وتأثرها بارتفاع الحرارة

أما بالنسبة للأنشطة اليومية فأشار سعودي أن ممارستها تكون بشكل طبيعي إذ إنه لا يوجد من الظواهر ما يؤكد غير ذلك، ليس هناك تأثير على الاستمتاع بالبحر والشاطئ سواء الأحمر أو المتوسط، كما أن حركة السفر على الطرق السريعة لن تتأثر.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم (مصر):

الصغرى العظمى

القاهرة 25 35

شبين الكوم 24 34

طنطا 24 34

دمنهور 25 32

الإسكندرية 23 31

بلطيم 25 30

مطروح 22 30

السلوم 22 31

سيوة 24 37

بورسعيد 25 31

دمياط 24 30

الزقازيق 24 35

الإسماعيلية 23 35

السويس 24 35

العريش 22 33

رفح 22 32

رأس سدر 25 36

نخل 20 35

نويبع 28 37

طابا 26 36

كاترين 19 32

الطور 27 37

شرم الشيخ 29 37

الغردقة 27 38

مرسى علم 28 36

الفيوم 25 36

بني سويف 24 36

المنيا 24 36

أسيوط 24 38

سوهاج 25 37

قنا 25 39

الأقصر 24 41

أسوان 30 42

أبو سمبل 32 42

الوادي الجديد 27 40

شلاتين 28 37

أبو رماد 27 37

حلايب 29 34

رأس حدربة 27 34

درجات الحرارة المتوقعة اليوم (المدن والعواصم العربية):

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 28 42

المدينة 30 44

الرياض 27 44

المنامة 32 39

أبو ظبي 32 40

الدوحة 32 38

الكويت 30 47

دمشق 18 36

بيروت 25 31

عمان 18 34

القدس 20 30

غزة 24 31

بغداد 27 43

مسقط 28 32

صنعاء 16 28

الخرطوم 25 36

طرابلس 23 31

تونس 23 34

الجزائر 21 26

الرباط 19 29

نواكشوط 25 29

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم (مدن وعواصم العالم):

الصغرى العظمى

أنقرة 15 27

إسطنبول 22 30

إسلام آباد 24 35

نيودلهي 26 34

جاكرتا 24 33

بكين 21 32

كوالالمبور 24 34

طوكيو 26 30

أثينا 26 34

روما 20 33

باريس 13 27

مدريد 18 33

برلين 13 26

لندن 14 23

مونتريال 12 24

موسكو 12 25

نيويورك 20 32

واشنطن 21 34