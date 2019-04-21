الأرصاد: موجه حارة تضرب البلاد لمدة 10 أيام

فصل الربيع الذي نعيش فيه الآن هو أحد فصول السنة الذي يتسم بظواهر جوية تميزه عن غيره من فصول السنة ، حيث تحدث فيه تقلبات جوية حادة وسريعة، فكل يوم له ظاهرة جوية، حيث يحدث ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، ثم وفى خلال اليوم التالي نجد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ليس هذا فحسب، فأحياناً نجد أن تلك التقلبات الجوية تحدث في ذات اليوم، ففي الساعات الأولي من الصباح وخلال ساعات الليل نجد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وبرودة في الطقس يستلزم معها ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وعكس ذلك يكون في ساعات الظهر.

موجه حارة تضرب البلاد لمدة 10 أيام:-

قال الدكتور إبراهيم عطا رئيس الإدارة المركزية للتنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تتعرض مصر لموجه حارة يحدث فيها ارتفاع ملحوظ وتدريجي بدرجات الحرارة لمدة 10 أيام تبدأ من يوم الأربعاء المقبل الموافق 24 أبريل 2019.

وأشار رئيس الإدارة المركزية للتنبؤات الجوية والتحليل بالأرصاد الجوية بأن درجات الحرارة سوف تبدأ في الارتفاع بداية من يوم الثلاثاء 23 أبريل 2019 حيث ترتفع درجات الحرارة بمقدار 6 درجات بعكس اليوم الأحد والاثنين والتي انخفضت فيهما درجات الحرارة على أن تبدأ في الارتفاع بشكل ملحوظ يوم الأربعاء 23 أبريل 2019 ولمدة 10 أيام تنتهي يوم الجمعة الموافق 3 مايو 2019.

يذكر أن رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتور أحمد عبد العال قد أعلن في تصريحات صحفية سابقة بأن الاستقرار في درجات الحرارة سيكون أواخر شهر أبريل الجاري بعدها يمكن للمواطنين تخفيف الملابس وارتداء الملابس الصيفية الخفيفة.

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