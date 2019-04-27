الأرصاد | موجه حاره في شم النسيم وتعلن حالة الطقس لمدة ثلاث أيام

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس في الثلاث أيام القادمة بداية من الأحد 28/4/2019 حتي الثلاثاء 30/4/2019 وتعلن الهيئة العامة للأرصاد عن موجه حاره غدا ويوم الأثنين أيضا (شم النسيم)

طقس الأحد

يكون طقس الأحد معتدل علي السواحل الشمالية ومائل للحرارة علي القاهرة والوجه البحري في فترة الظهيرة ويكون الجو لطيف في المساء ويكون الطقس شديد الحرارة نهارا علي شمال الصعيد .

حركة الرياح

تنشط الرياح قليلا علي خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤثر علي حركة الملاحة هناك

درجات الحرارة المتوقعة ليوم الأحد 28/4/2019

حالة الطقس الاثنين (شم النسيم)

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس مائل للحرارة علي الوجه البحري والقاهرة حتي شمال الصعيد ويكون شديد الحرارة علي جنوب الصعيد نهارا ويكون الطقس لطيف في المساء مما يجعل طابع جيد لهذا اليوم مساء وتكون هناك فرصة لهطول بعض الأمطار الخفيفة علي منطقتي حلايب وشلاتين .

ويكون الطقس معتدل في باقي أنحاء الجمهورية ويكون الجو مناسب جدا للخروج والتنزه بدون خوف من التقلبات الجوية فيعتبر طقس شم النسيم جيد في المناطق بعد فترة الظهيرة .

تقرير هيئة الأرصاد الجوية لفترة الربيع

الارصاد: ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة Shahinaz Gawish#النشرة_الجوية#صباح_الخير_يامصرقناة مصر الأولى Gepostet von ‎قناة مصر الأولى‎ am Montag, 22. April 2019

موعد ارتداء الملابس الصيفية رسميا

أكد الدكتور أحمد عبد العال أن التغيرات المناخية أثرت علي جميع أنحاء العالم ولكن بشكل رسمي يمكن للجميع ارتداء الملابس الصيفية بداية من 1/5/2019 فلن يعود الطقس ليشهد برودة الطقس مرة أخري .

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