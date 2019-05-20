الأرصاد |موجه حر شديدة تضرب البلاد والذروة يوم الخميس .. وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية لطقس الثلاثاء

يشهد اليوم الاثنين بداية ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، وتستمر في الارتفاع وصولاً إلى يوم الأربعاء حيث من الُمتوقع أن ترتفع درجات الحرارة وتصل لذروتها يوم الخميس وقد تصل إلى فى القاهرة 41 درجة، والوجه القبلي والصعيد 43 درجة، ليسود طقس شديد الحرارة على جميع محافظات مصر، كما تقل الرؤية في الصباح الباكر لارتفاع نسبة الشبورة المائية، ولذلك يجب على المسافرين أو السائقين في الصباح الباكر من إتباع التعليمات لتفادى حوادث الطرق والسرعة الزائدة، كما يسود طقس مائل للحرارة على جميع السواحل الشمالية لطيف ومعتدل ليلًا.

درجات الحرارة غداً في مصر والوطن العربي:

يسود طقس شديد الحرارة بالأيام القليلة القادمة على جميع محافظات مصر، وأيضا جميع البلاد والدول العربية مثل مكة، والرياض، والكويت حيث متوقع أن تصل درجات الحرارة في هذه البلاد إلى 41 درجة مئوية، كما يسود أيضا طقساً معتدلاً في بعض الدول الأخرى المُبتعدة عن خط الاستواء مثل لندن، وروما، وموسكو، وبرلين حيث تصل درجات الحرارة غداً في تلك البلاد إلى 20 درجة مئوية.

وأما عن حالة البحر المتوسط والبحر الأحمر فهو ذات موجات خفيفة ومعتدلة، وقد يصل ارتفاع الموج حوالي من متر إلى 2 متر كحد أقصى، ولا قلق من تواجد الموجات المرتفعة خلال الأيام القادمة، وأما عن نشاط الرياح فتوجد رياح سطحية شمالية شرقية، وجنوبية شرقية مُعتدلة على شمال القاهرة وجنوب الصعيد، وتنشط فقط على خليج السويس والتي تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

بيان هيئة الأرصاد الجوية وتوقعات درجة الحرارة:

نشرت هيئة الأرصاد الجوية بياناً بدرجات الحرارة المتوقعة غداً في جميع محافظات مصر والبلاد العربية، وذلك لتحذير المواطنين واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتجنب ضربات الشمس والتعب والإرهاق، وإليكم بيان هيئة الأرصاد الجوية وبها درجات الحرارة المتوقعة غداً: