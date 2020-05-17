الأرصاد: 6 نصائح لمواجهة درجات الحرارة المرتفعة خلال 4 أيام

تشهد مصر ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة على جميع الأنحاء، إذ تصل إلى 43 درجة على القاهرة و44 في الصعيد، في ساعات النهار، وذلك خلال أربعة أيام تبدأ من يوم غدٍ الإثنين، وتنتهي يوم الجمعة المقبل، وفقًا لمركز التنبؤ في قطاع التخطيط بوزارة الري.

وأرجع محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، سبب هذه الموجة الحارة في مصر إلى منخفض السودان الذي يأتي معه بخار ماء ورطوبة من البحر الأحمر، تزيد من الإحساس بالحرارة، إذ تصل إلى 80% على السواحل الشمالية، ونحو 70% على القاهرة.

درجات الحرارة المرتفعة

وفي تصريحات صحفية، اليوم، الأحد، قدّم الدكتور “شاهين” نصائح للمواطنين، للوقاية من درجات الحرارة المرتفعة خلال تلك الموجة الحارة، خصوصًا أنها في شهر رمضان، ويتأثر بها الصائمون بالعطش الشديد، إذ تأتي على النحو التالي:

تناول مياه وعصائر ومشروبات بكثرة في الفترة بين الإفطار إلى السحور.

تأخير وجبة السحور على قدر المستطاع.

الابتعاد عن الشمس.

الابتعاد عن الأماكن سيئة التهوية.

ارتداء ملابس قطنية وواسعة.

ارتداء واقي الرأس في أثناء النهار.

طقس غد الإثنين

وتشهد مصر غدا الإثنين، ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة على معظم الأنحاء، إذ تشهد مناطق القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب، طقسًا شديد الحرارة مع هبوب رياح نشطة، فيما تشهد السواحل الشمالية طقسًا مائلًا للحرارة مع هبوب رياح معتدلة تنشط أحيانًا.

وأعلنت هيئة الأرصاد الدرجات المتوقعة بالنسبة لحرارة يوم غدٍ، إذ تأتي في عدد من المحافظات والمدن على النحو التالي: