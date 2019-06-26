الأزهر يعقد ورش عمل حول تعزيز استراتيجية التعليم العالي في أفريقيا

بدأت جامعة الأزهر بعقد عدد من ورش العمل حول تعزيز استراتيجية التعليم العالي في أفريقيا، حيث تعقد الجامعة ورش العمل بالتعاون مع رابطة الجامعات الأفريقية، وذلك قبل مؤتمر لقيادات التعليم العالي في أفريقيا من 8 إلى 11 يوليو، تحت عنوان مؤسسات التعليم العالي في تعزيز استراتيجية التعليم العالي في القارة الأفريقية.

أهم القضايا التي سيتناولها المؤتمر

وفي بيان صدر يوم الأربعاء، قالت الجامعة إن المؤتمر سيناقش القضايا ذات الاهتمام المشترك، وخاصة الأولويات اللازمة لتطوير التعليم العالي في الجامعات والمؤسسات التعليمية الأفريقية.

موعد أول ورشة عمل

ستعقد ورشة العمل الأولى يومي 6 و 7 يوليو وسيتم التركيز على ” المعرفة والمهارات الخاصة بجودة التعليم العالي في القرن الحادي والعشرين” وستعقد ورشة عمل أخرى يومي 15 و 18 يوليو حول ” القيادة الجامعية والشفافية والتعاون الدولي”.

من الذي سيشارك في هذا الحدث؟

وسيعقد المؤتمر لأول مرة في مصر، وسيشارك في هذا الحدث ما يصل إلى 300 رئيس جامعة، وممثلين عن السلطات الدولية، و180 جامعة و43 مؤسسة دولية.

أهم ورش العمل التي عقدها الأزهر الشريف

عقد الأزهر الشريف الكثير من ورش العمل بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية، ومنها تدريب الوعاظ على مجموعة من القضايا المجتمعية المهمة والمتعلقة بالمرأة والأسرة، وتم عقد ورش العمل بخصوص هذا الموضوع ثلاثة مرات تقريباً، كما عقد الأزهر ورش عمل لمناقشة الأمومة الآمنة وحماية المراهقين، بالإضافة إلى عقد ورشة تحضيرية لمنتدي شباب صناع السلام في لندن.