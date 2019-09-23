الأسعار الجديدة لاشتراكات النقل العام… 50% خصم لكبار السن والمعاقين و40% للجمهور

في إطار تنفيذ خطة هيئة النقل العام بالقاهرة لتشجيع المواطنين على استقلال الأتوبيسات الخاصة بهيئة النقل العام، ومن أجل الاستفادة من جميع الإمكانيات المتوفرة وزيادة إيرادات الهيئة والحد من خسائرها؛ اعتمدت الهيئة أسعار الاشتراكات الجديدة المخصصة للجمهور والتي وصلت نسبة التخفيضات عليها إلى 40%.







كما خفَّضت الهيئة أسعار الاشتراكات الخاصة بالمعاقين وكبار السن حتى 50% على مختلف خطوط الهيئة.

وفيما يخص أماكن الحصول على الاشتراكات فيتم ذلك كما أعلنت الهيئة من الأماكن التالية:







ميدان الحجاز -مصر الجديدة.

أمام مترو العتبة-العتبة.

المظلات.

العباسية.

9 شارع مراد-الجيزة.

مكتب جامعة الأزهر بمبنى الجامعة.

وفيما يلي نقدم لكم عرض بأسعار الاشتراكات الجديدة التي اعتمدتها هيئة النقل العام بالقاهرة وهي كالتالي:

عدد الخطوط نوع الاشتراك مدة الاشتراك تكلفة الاشتراك 2 للجمهور شهري 95 جنيه 2 كبار السن والمعاقين شهري 80 جنيه 2 للجمهور ربع سنوي 275 جنيه 2 كبار السن والمعاقين ربع سنوي 230 جنيه 2 للجمهور نصف سنوي 540 جنيه 2 كبار السن والمعاقين نصف سنوي 445 جنيه. 2 للجمهور سنوي 1040 جنيه 2 كبار السن والمعاقين سنوي 855 جنيه

وبالنسبة لأسعار الاشتراكات لأربعة خطوط فهي كما يلي:







عدد الخطوط نوع الاشتراك مدة الاشتراك تكلفة الاشتراك 4 الجمهور شهري 190 جنيه 4 كبار السن والمعاقين شهري 155 جنيه 4 الجمهور ربع سنوي 555 جنيه 4 كبار السن والمعاقين ربع سنوي 460 جنيه 4 الجمهور نصف سنوي 1080 جنيه 4 كبار السن والمعاقين نصف سنوي 890 جنيه 4 الجمهور سنوي 2050 جنيه 4 كبار السن والمعاقين سنوي 1705 جنيه

وفيما يخص أسعار الاشتراكات لجميع الخطوط فهي كالتالي:

عدد الخطوط نوع الاشتراك مدة الاشتراك تكلفة الاشتراك جميع الخطوط للجمهور شهري 235 جنيه جميع الخطوط لكبار السن والمعاقين شهري 195 جنيه جميع الخطوط للجمهور ربع سنوي 702 جنيه جميع الخطوط لكبار السن والمعاقين ربع سنوي 575 جنيه جميع الخطوط للجمهور نصف سنوي 1350 جنيه جميع الخطوط لكبار السن والمعاقين نصف سنوي 1115 جنيه جميع الخطوط للجمهور سنوي 2600 جنيه جميع الخطوط لكبار السن والمعاقين سنوي 2130 جنيه

وفيما يلي تفصيل لأسعار جميع أنواع الاشتراكات كالتالي: