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الأسعار الجديدة لاشتراكات النقل العام… 50% خصم لكبار السن والمعاقين و40% للجمهور

بواسطة إيمان مصطفى 0
أسعار اشتراكات النقل العام الجديدة

في إطار تنفيذ خطة هيئة النقل العام بالقاهرة لتشجيع المواطنين على استقلال الأتوبيسات الخاصة بهيئة النقل العام، ومن أجل الاستفادة من جميع الإمكانيات المتوفرة وزيادة إيرادات الهيئة والحد من خسائرها؛ اعتمدت الهيئة أسعار الاشتراكات الجديدة المخصصة للجمهور والتي وصلت نسبة التخفيضات عليها إلى 40%.



كما خفَّضت الهيئة أسعار الاشتراكات الخاصة بالمعاقين وكبار السن حتى 50% على مختلف خطوط الهيئة.

وفيما يخص أماكن الحصول على الاشتراكات فيتم ذلك كما أعلنت الهيئة من الأماكن التالية:



  • ميدان الحجاز -مصر الجديدة.
  • أمام مترو العتبة-العتبة.
  • المظلات.
  • العباسية.
  • 9 شارع مراد-الجيزة.
  • مكتب جامعة الأزهر بمبنى الجامعة.

وفيما يلي نقدم لكم عرض بأسعار الاشتراكات الجديدة التي اعتمدتها هيئة النقل العام بالقاهرة وهي كالتالي:

عدد الخطوطنوع الاشتراكمدة الاشتراكتكلفة الاشتراك
2للجمهورشهري95 جنيه
2كبار السن والمعاقينشهري80 جنيه
2للجمهورربع سنوي275 جنيه
2كبار السن والمعاقينربع سنوي230 جنيه
2للجمهورنصف سنوي540 جنيه
2كبار السن والمعاقيننصف سنوي445 جنيه.
2للجمهورسنوي1040 جنيه
2كبار السن والمعاقينسنوي855 جنيه

 

وبالنسبة لأسعار الاشتراكات لأربعة خطوط فهي كما يلي:



عدد الخطوطنوع الاشتراكمدة الاشتراكتكلفة الاشتراك
4الجمهورشهري190 جنيه
4كبار السن والمعاقينشهري155 جنيه
4الجمهورربع سنوي555 جنيه
4كبار السن والمعاقينربع سنوي460 جنيه
4الجمهورنصف سنوي1080 جنيه
4كبار السن والمعاقيننصف سنوي890 جنيه
4الجمهورسنوي2050 جنيه
4كبار السن والمعاقينسنوي1705 جنيه

 

وفيما يخص أسعار الاشتراكات لجميع الخطوط فهي كالتالي:

عدد الخطوطنوع الاشتراكمدة الاشتراكتكلفة الاشتراك
جميع الخطوطللجمهورشهري235 جنيه
جميع الخطوطلكبار السن والمعاقينشهري195 جنيه
جميع الخطوطللجمهورربع سنوي702 جنيه
جميع الخطوطلكبار السن والمعاقينربع سنوي575 جنيه
جميع الخطوطللجمهورنصف سنوي1350 جنيه
جميع الخطوطلكبار السن والمعاقيننصف سنوي1115 جنيه
جميع الخطوطللجمهورسنوي2600 جنيه
جميع الخطوطلكبار السن والمعاقينسنوي2130 جنيه

وفيما يلي تفصيل لأسعار جميع أنواع الاشتراكات كالتالي:

أسعار اشتراكات جميع الخطوط
أسعار اشتراكات 4 خطوط
أسعار اشتراكات خطين


إيمان مصطفى

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