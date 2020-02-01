الأمم المتحدة تدين وفاة طفلة أثناء عملية الختان فى مصر.. والنيابة تأمر بحبس والد الطفلة والطبيب

ذكرت الإعلامية بسمة وهبة على قناة ON فى برنامج كل يوم تفاصيل الحادث المروع فى صعيد مصر أمس 31 من يناير 2020 حيث حدث فى صعيد مصر وفاة طفلة تدعى”ندى” تبلغ من العمر 12 عام من محافظة أسيوط اثناء قيام أحد الأطباء بخوض عملية الختان لها، الخبر الذى أثار الرأى العام فى مصر والعالم أجمع، حيث أدانت الأمم المتحدة هذا التصرف الذى أدى إلى وفاة طفلة بريئة، وذكرت الأمم المتحدة انها تشعر بالصدمة والدهشة أننا فى ظل التقدم الذى وصل فيه العالم لايزال نجد تلك التصرفات الغريبة التى تنهى حياة أطفال لا ذنب لهم.

القبض على الطبيب ووالد الطفلة

بدأت تفاصيل القضية فى صباح أمس حيث تلقى نجدة الطفل بلاغ عن جريمة قتل طفله أثناء محاولة أحد الأطباء بالقيام بعملة ختان لها، وبالفعل تم القبض على الطبيب البالغ من العمر 70 عام ويعمل طبيب نساء وتوليد وليس جراح وايضا تم القبض على والد الطفلة.

تفاصيل قتل الطفلة ندى

كشفت التحقيقات بعد سماع أقوال الطبيب المتهم ووالد الطفلة الضحية ندى الآتى: أنه فى صباح أمس حضر والد الطفلة ندى وبصحبتة خال الطفلة إلى عيادة خاصة فى مركز منفلوط بمحافظة أسيوط وطلب والد الطفلة من طبيب النساء والتوليد ختان الطفلة ندى، وقام الطبيب بوضع الطفلة ندى فى غرفة وحاول ختان الطفلة بدون تخديرها مما عرض الطفلة إلى حدوث نزيف حاد لم يستطيع الطبيب إيقافه حيث كان الطبيب بمفرده ولا يوجد من يساعده من التمريض مما قضى على حياة الطفلة ندى.

اعترافات والد الطفلة

أثناء التحقيقات مع الطبيب أنكر أنه كان يقوم بعملية الختان وقال أنه كان يجرى عملية تجميل لبظر الطفلة ندى، ولكن والد وخال الطفلة اعترفو على أنفسهم وعلى الطبيب بالحقيقة وهى كانت عملية ختان.