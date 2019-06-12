الأمن يضبط 7 من طلاب الثانوية العامة لتسريبهم امتحان اللغة الانجليزية

تمكنت قوات الأمن وأجهزة وزارة الداخلية من التوصل والقبض على 7 من طلاب الثانوية العامة بعد تسريبهم لامتحان مادة اللغة الانجليزية الذي عقد اليوم الأربعاء 12 يونيو 2019، ثم قاموا بتداوله من خلال تطبيق برنامج التواصل “واتس أب” الخاص بطلاب الثانوية العامة، فبعد أن قامت الجهات الفنية برصد ومتابعة عدد كبير من طلاب المدارس المنتشرة بقطاعات عدد من المحافظات هي القاهرة والجيزة وسوهاج والدقهلية وأسيوط والمنوفية، ومتابعة ما تم نشره من كراسات الأسئلة بالإضافة إلى الإجابات، تم التأكد من تورط 7 منهم باستخدام أجهزة المحمول الخاصة بهم في تصوير وتسريب الامتحان.

سرعة التحرك لضبط الطلاب المتهمين

وبعد التأكد من مصدر التسريب عبر الجهات الفنية المتخصصة والتي قامت برصد وتتبع عمليات التسريب، وقيام المسئولين بتحديد الطلاب القائمين على عملية التسريب، قامت القوات بتقنين الإجراءات لضبط عدد 7 طلاب داخل مقار لجانهم الامتحانية، كما تمكن ضبط أجهزة الهواتف التي تم استخدامها في التصوير والتسريب من داخل اللجان.

جهات التحقيق تُجري مسائلة المشرفين

وعلى الفور بدأت جهات التحقيق الإداري في اتخاذ كافة الإجراءات تجاه مسائلة الطلاب والمشرفين المسئولين عن تأمين والمراقبة على اللجان نظرا لتقاعسهم تجاه عمليات التفتيش التي تمنع من قيام الطلاب باستخدام أجهزتهم المحمولة، تمهيدا لتحويل الواقعة بالكامل للنيابة العامة.

جدير بالذكر أن طلبة وطالبات الثانوية العامة قد أدوا اليوم امتحان اللغة الانجليزية بجميع محافظات الجمهورية، وتم تداول أجزاء وصور من أسئلة الامتحان بعد 20 دقيقة فقط من بدء الامتحان.