الأن| بالرقم القومي معرفة اللجنة الانتخابية 2019 والاستفتاء علي الدستور

تشهد جمهورية مصر العربية في الساعات القادمة الاستفتاء علي التعديلات الدستورية والمقرر لها في مصر أيام 20و21و22 أبريل الموافق السبت والأحد والأثنين ويبدأ الناخبين بالتوافد علي مقر اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم حول التعديلات الدستورية .

معرفة مكان اللجنة الانتخابية ورقمك في الكشوف

الهيئة الوطنية للانتخابات تتيح الاستعلام عن رقمك في الكشوف ومقر اللجنة الانتخابية عن طريق البحث بالرقم القومي تسهيلا عليكم ولعدم ضياع الوقت وحدوث تكدس أمام اللجان للبحث عن الأسماء في كشوف الانتخابات .

الاستعلام عن لجنتك الانتخابية

رابط الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات اضغط هنا لمعرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومي

اكتب الرقم القومي المكون من 14 رقم في البطاقة وأضغط علي استعلم سيظهر لك الاسم ومكان اللجنة الانتخابية ورقمك في الكشوف .

قم بطبع البيانات أو عمل سكرين شوت للموبايل لتكون بحوزتك البيانات .

ومن لم يتمكن من الحصول علي رقم اللجنة عن طريق الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات يمكنكم وضع الرقم القومي في التعليقات علي هذا المقال وسنقوم بالرد عليكم في الحال بالبيانات والأماكن المقررة للانتخابات ورقم اللجان .

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