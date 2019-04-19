الأن| بالرقم القومي معرفة اللجنة الانتخابية 2019 والاستفتاء علي الدستور

تشهد جمهورية مصر العربية في الساعات القادمة الاستفتاء علي التعديلات الدستورية والمقرر لها في مصر أيام 20و21و22 أبريل الموافق السبت والأحد والأثنين ويبدأ الناخبين بالتوافد علي مقر اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم حول التعديلات الدستورية .
معرفة مكان اللجنة الانتخابية ورقمك في الكشوف
الهيئة الوطنية للانتخابات تتيح الاستعلام عن رقمك في الكشوف ومقر اللجنة الانتخابية عن طريق البحث بالرقم القومي تسهيلا عليكم ولعدم ضياع الوقت وحدوث تكدس أمام اللجان للبحث عن الأسماء في كشوف الانتخابات .
الاستعلام عن لجنتك الانتخابية
رابط الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات اضغط هنا لمعرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومي
اكتب الرقم القومي المكون من 14 رقم في البطاقة وأضغط علي استعلم سيظهر لك الاسم ومكان اللجنة الانتخابية ورقمك في الكشوف .
قم بطبع البيانات أو عمل سكرين شوت للموبايل لتكون بحوزتك البيانات .
ومن لم يتمكن من الحصول علي رقم اللجنة عن طريق الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات يمكنكم وضع الرقم القومي في التعليقات علي هذا المقال وسنقوم بالرد عليكم في الحال بالبيانات والأماكن المقررة للانتخابات ورقم اللجان .
التعليقات
28201072400675
بيانات اللجنة الانتخابية
مركزك الإنتخابي: المدرسه الابتدائيه ببنى حسن الشروق
محافظة: المنيا
مركز: مركز ابوقرقاص
العنوان : بنى حسن الشروق
رقم اللجنة الفرعية: 36
رقمك في الكشوف الانتخابية: 2627
٢٨٨٠٤١٠٢٧٠٠٩٨٥
بيانات اللجنة الانتخابية
مركزك الإنتخابي: مدرسة عمر بن الخطاب
محافظة: قنا
مركز: مركز ابوتشت
العنوان : بندر ابوتشت شارع المحطة
رقم اللجنة الفرعية: 1
رقمك في الكشوف الانتخابية: 633
معرفة اسم اللجنة الفرعية ١١ عزبة الشال بجوار الاوقاف مع الشكر
اكتب الرقم القومي وسيتم الرد عليك بالبيانات المطلوبة
الرقم القومى. 25208270102608
بيانات اللجنة الانتخابية
مركزك الإنتخابي: مدرسه الملك الكامل الثانويه
محافظة: الدقهلية
قسم: ثان المنصورة
العنوان : شارع عبدالمنعم رياض بجديله
رقم اللجنة الفرعية: 20
رقمك في الكشوف الانتخابية: 2583
معرفة اسم اللجنة الفرعية ١٤ شارع السلطان سليم المنصورة ثان مع الشكر
اكتب الرقم القومي وسيتم الرد عليك بالبيانات المطلوبة
ارجو معرفة اسم المدرسة في اللجنة الفرعية رقم ١٤ في شارع السلطان سليم المنصورة شر
اكتب الرقم القومي وسيتم الرد عليك بكل البيانات المطلوبة