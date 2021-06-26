الأوراق المطلوبة للتقديم فى المدارس الثانوية العسكرية.. شروط وأماكن التسجيل

يٌمني العديد من الطلاب أنفسهم بدخول مدارس الثانوية العسكرية في مصر، من أجل الحصول على وظيفة عسكرية ثابتة ومرتبات، ومميزات آخرى مغرية، تجعل الجميع يتسابق من أجل التقديم في المدارس الثانوية العسكرية.

التقديم المدارس الثانوية العسكرية،

ومنذ انتهاء امتحانات الإعدادية، تتجه أنظار الطلاب إلى البحث عن شروط التقديم المدارس الثانوية العسكرية، والأوراق المطلوبة في المدارس الثانوية العسكرية، وأماكن التقديم في المدارس الثانوية العسكرية أملًا في قبول أوراقهم والدراسة فيها.

وتعطي المدارس الثانوية العسكرية الأمل للطلاب، بإمكانية الدخول في العديد من الكليات المرموقة، بعد إنهاء سنوات الدراسة، من بينها الكلية الحربية والعسكرية وأيضاً كلية الشرطة.

شروط القبول في المدارس الثانوية العسكرية

وحددت وزارة الدفاع المصرية، شروط قبول خريجي المرحلة الإعدادية في المدارس الثانوية العسكرية، والتي تأتي على النحو التالي:.

أن يكون الطالب حقق مجموع مدرسة الثانوية العسكرية.

أن لا يقل عمر المتقدم مدارس الثانوية العسكرية عن 14 سنة.

ألًا يزيد عمر المتقدم عن 17 سنة.

أن يتناسب طول المتقدم مدارس الثانوية العسكرية مع الوزن.

أن يكون الطالب مصري الجنسية ومن أبوين مصريين.

تقديم إقرار من ولي الأمر بالموافقة على دراسة ابنه في مدارس الثانوية العسكرية.

الأوراق المطلوبة للتقديم فى المدارس الثانوية العسكرية

يمكن التقديم في مدارس الثانوية العسكرية، من خلال توافر عدد من الأوراق المطلوبة، والتي تأتي على النحو التالي:.

تقديم فيش وتشبيه للطالب، و4 نسخ منه.

تقديم الراغب فى مدارس الثانوية العسكرية، 16 صورة شخصية.

أن تكون الصور الشخصية بخلفية بيضاء، مقاس 4×6.

تقديم صورة كاملة بخلفية بيضاء للطالب، مقاس 10×15 سم

تقديم صورة كارت عائلي، مقاس 10×15 سم لكل من الطالب والأب والأم فقط.

من الضروري تقديم بيان القيد العائلي، و4 نسخ منه.

شهادة صحية مختومة من مستشفى حكومي.

يجب تقديم بيان نجاح معتمد، وموثق من الإدارة التعليمية.

تقديم أصل شهادة ميلاد كمبيوتر، وتقديم نسختين منه.

تقديم ملف به جميع الأوراق” دوسيه بلاستيك”

تقديم حافظة بلاستيك بكبسولة.

أماكن مدرسة الثانوية العسكرية بالمحافظات

وفي مصر، يوجد العديد من أماكن مدرسة الثانوية العسكرية في القاهرة والمحافظات المختلفة، يمكن للطلاب التقديم فيها والتي تأتي على النحو التالي:.