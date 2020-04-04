الأوقاف تحذّر من إقامة موائد الرحمن بمحيط المساجد في رمضان

اتخذت وزارة الأوقاف، حزمة من التدابير الاحترازية لمكافحة انتشار وباء “كوفيد 19″، آخرها بخصوص إقامة موائد الرحمن بجوار المساجد في شهر رمضان المبارك، محذّرة أي جهة من الإقدام على إقامة مائدة أو أي ملحقات خاصة بها بجوار المساجد خلال العام الجاري.

إخراج الأموال للمحتاجين

وناشدت الوزارة، في بيان اليوم، القائمين على إقامة موائد الرحمن كل عام بإخراج تلك الأموال نقدًا للفقراء والمحتاجين قبل دخول شهر رمضان، موضّحة أن إنفاق الجمعيات وأهل الخير ولجان البر للأموال أو السلع الغذائية يعدد أنفع للفقير لسعة تصرّفه بالمال أو السلع كيفما شاء.

وبالنسبة لمن يريد إخراج الأموال نقدًا، أوضحت الوزارة طريقة للتواصل مع أي شخص أو جهة من خلال لجان البر التابعة للأوقاف، لافتة إلى أن دفع المبالغ يتم عن طريق الفيزا كارت فقط، وعن طريق الإجراءات القانونية المتّبعة في هذا الأمر، مؤكّدة أن دون ذلك لن يسمح به حرصًا على الجميع وتحقيقا للصالح العام.

وأشارت الوزارة في البيان، أن التحذير جاء مبكّرًا حتى لا يقدم القائمون على الموائد خلال شهر رمضان في الأعوام السابقة، على جمع الأموال من المواطنين، بجانب التأكيد على أن منح الفقراء مبالغ نقدية أنفع لهم ولأسرهم، موضّحة أن من كل له جار محتاج أو أسرة فقيرة وأراد أن يهدي لها ما يشاء من الطعام أو غيره، فذلك يعتبر بر وصلة مطلوبان في هذا التوقيت.