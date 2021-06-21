الأوقاف تسمح بإقامة صلاة عيد الأضحى وفق عدد من الشروط والضوابط

بعد أيام معدودة يستقبل المسلمون في شتى بقاع الأرض عيد الأضحى المبارك لهذا العام الهجري 1442، حيث هو عيد الأضحى الثاني الذي يأتي في ظل تواجد أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، ولهذا الأمر كانت وزارة الأوقاف المصرية قد أقرت عددا من الشروط والضوابط الواجب على المصلين الالتزام بها في حال الخروج لصلاة عيد الأضحى، سواء كانت في المسجد أو في الخلاء.

الإجراءات الاحترازية المقررة من قبل وزارة الأوقاف بشأن صلاة عيد الأضحى المبارك 2021:

كانت وزارة الأوقاف المصرية وعلى رأسها الدكتور مختار جمعة، قد أقرت عددا من الإجراءات الاحترازية الواجب الالتزام بها من قبل المصلين الذين سيخرجون لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 2021 ميلاديا، وجاءت تلك الإجراءات الاحترازية كالتالي:

ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة الطبية لكافة المصلين والعاملين في المساجد.

ضرورة اصطحاب السجادة أو المصلى الشخصي الخاص بكل مصلي.

ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وتفادي الازدحام والاختلاط.

استمرارية غلق دورات المياه، لكونها منفعة مشتركة وليست فردية.

استمرارية عدم فتح الأضرحة.

استمرارية منع أية مناسبات اجتماعية، سواء في المساجد أو في ملحقاتها.

تقتصر صلاة الجنازة على الأماكن المفتوحة فقط، في غير أوقات الصلوات الرسمية.

لا يسمح بإقامة أي موائد إفطار سواء في المساجد أو في ساحاتها أو في ملحقاتها.

يتم السماح بأداء صلاة القيام مع مراعاة التخفيف، بما لا يتعدى النصف ساعة، دون أن يتم إلحاقها بأي دروس دعوية أو خطب.

يجوز فتح مصلى السيدات مع وجود اشراف كامل عليه.

يتم فتح المسجد قبل الصلاة بعشر دقائق.

لا تتعدى فترة خطبة الجمعة عن 10 دقائق.

تعليق كافة الأنشطة الدعوية وحلقات التحفيظ وما شابههم.

بطاقات تهنئة مميزة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك:

إليكم بطاقات تهنئة عن عيد الأضحى:

عبارات تهنئة للأصدقاء:

بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى كل عام ونحن من الله أقرب، كما أسال الله أن يجعلنا من عتقائه من النار وأن يعيد علينا أعوام عديدة ونحن بصحة وسلام.

أتقدم إليكم بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلين المولى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يعيده علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية باليمن والبركات، وأن يمن على أمتنا بالأمن والازدهار.

مع إحرام المحرمين وتلبية الملبين ودعوات من هم بعرفة واقفين وهدي المضحين ومغفرة رب رحيم أهنئك بعيد الحج العظيم تقبل الله منا ومنكم وكل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

أهنئ وأبارك لجميع الأهل والأصدقاء بمناسبة عيد الأضحى المبارك وينعاد علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير والعافية والبركات والأمن والاستقرار وكل عام وأنتم بألف صحة وعافية.

تقف الكلمات عاجزة كيف تهنئك صديقي العزيز والغالي على قلبي بعيد الاضحى سائلاً المولى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وعيد سعيد.

صديقي الغالي كل عام وانت بخير واسأل من الله أن يتقبل طاعتك وصيامك وقيامك وأن يجعل العيد لك كُله فرح وسرور.

بمناسبة عيد الاضحى أتمنى لك سعادة أبدية لا تنتهي يا أوفى شخص وصداقة أبدية لاتنهي وكل عام وانت بخير.

بأصدق التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الاضحى وبكل الورد والحُب لصديقي الذي لآ أملك صديق مثلهُ عيد سعيد مليئ بالسعادة.

اسأل الله أن يجعل أيامك كلها سعيدة كسعادة الأطفال في هذا العيد وأن يجعل عمرك مديد وسعادة مديدة أيضاً.

بكل ورود العالم وبكل روائحها الجميلة بمناسبة عيد الاضحى أقدمها لكِ صديقتي كل عام وانت أغلى شخص على قلبي.

صديقي الغالي أحب أهنئك أن خاصة بعيد الاضحى أعادة الله عليك بالسعادة الأبدية.

قرب خدك امواه وخدك الثاني امواه تهنئة خاصة لك عزيزي بمناسبة عيد الاضحى وعساك من عوادة.

قبل الزحمة والمواعيد وقبل تعليق الضحايا بالمعاليق اقول يا عسل عيدك سعيد.

أهنيك يا “صديقي” بمناسبة عيد الأضحى المبارك عيدك مبارك وكل عام وأنت بخير مِن العائدين والفائزين تقبل الله منا و منكم.