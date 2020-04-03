الأوقاف تعلق على أنباء إعادة فتح المساجد الجمعة القادمة؟

انتشرت خلال الفترة الأخيرة أنباء حول إعادة فتح المساجد الجمعة القادمة، وردت وزارة الأوقاف على تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لما انتشر مؤخرًا حول إعادة فتح المساجد الجمعة القادمة، وأوضح وزير الأوقاف، الدكتور “محمد مختار جمعة”، أن ترويج الإشاعة المفتراة إثم عظيم، ويجب أن يتم محاكمة من يثبت إطلاقه للإشاعات، باعتبارها خيانة وطنية.

حقيقة فتح المساجد الجمعة القادمة

أكدت وزارة الأوقاف على أن ما انتشر مؤخرًا من أنباء حول إعادة فتح المساجد الجمعة المقبلة لا أساس له من الصحة، ونصح وزير الأوقاف مروجي الشائعات على صفحات التواصل الاجتماعي بسرعة حذف تلك الأنباء الخاطئة، حتى لا يقوم عن طريق الخطأ بتقديم الدعم لأصحاب النفوس المريضة من أعداء الإنسانية.

موعد فتح المساجد

أما عن فتح المساجد مرة أخرى، فقد أكدت وزارة الأوقاف اليوم الجمعة من خلال البيان الذي نشرته، أن الوزارة لن تقوم بفتح المساجد مرة أخرى إلا في حالة توقف تسجيل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، وعودة الحياة مرة أخرى إلى طبيعتها التي كانت عليها، وذلك عندما لم تعد التجمعات تشكل خطر على المواطنين.

وأنهت وزارة الأوقاف البيان الذي نشرته بضرورة التأكد من صحة الخبر قبل نشره، وأكدت أنه ستقوم بنشر أي قرار يتعلق بفتح المساجد أو إغلاقها في بيان رسمي، وأكد وزير الأوقاف على أن الوزارة ستقوم بمد فترة تعليق الصلاة في المساجد، لحين انتهاء سبب التعليق.