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الأوقاف تكشف تفاصيل صلاة عيد الفطر: تكبيرات فقط.. وفتح مسجد واحد

بواسطة معتز بدوي
وزير الأوقاف

تواصل وزارة الأوقاف إجراءاتها الاحترازية والوقائية في إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في أرجاء مصر، وعممت الوزارة منشورا وزعته على المدريات كافة بشأن صلاة العيد، وذلك بعدما قررت حظر الصلوات في المساجد منذ منتصف مارس الماضي وحتى الآن (طوال شهر رمضان الجاري).

1 قرار الأوقاف بشأن صلاة العيد
2 تكبيرات العيد في مساجد الجمهورية

قرار الأوقاف بشأن صلاة العيد

شددت وزارة الأوقاف في منشورها الذي جرى توزيعه على كافة المديريات في مصر، على أن صلاة العيد سوف تقام في مسجد السيدة نفسية فقط، مشيرة إلى أنها ستكون وفق قيود صارمة، وهي:

  • ستكون الصلاة مقتصرة على 20 من العاملين بالأوقاف، بكشف محدد ومقدم من رئيس القطاع الديني.
  • عدم فتح المسجد أمام الجمهور على الإطلاق.
  • الاقتصار على تشغيل مكبرات الصوت الداخلية فقط، دون مكبرات الصوت الخارجية، منعا لأي تجمع خارج المسجد.
  • ارتداء جميع المصليين الكمامات.
  • يجب مراعاة أن تكون المسافة بين المصليين ألا تقل عن متر ونص متر بين كل مصلٍ بمسجد السيدة نفيسة.

تكبيرات العيد في مساجد الجمهورية

أوضحت وزارة الأوقاف في منشورها، الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تفاصيل صلاة العيد في باقي مساجد مصر بمختلف المحافظات.

وقالت الوزارة، إن كل المساجد ستظل مغلقة، لكن بالنسبة لتكبيرات العيد فيسمح بنقل تكبيرات العيد من الإذاعة عبر مكبرات الصوت الخارجية فقط في المساجد، مشددة على استمرار غلق المساجد جميعها وعدم تركها مفتوحة في أثناء إذاعة تكبيرات العيد.

معتز بدوي

صحفي مصري، شغلت مناصب تحريرية مختلفة في العديد من المواقع الإلكترونية المصرية والعربية، وأهتم بالصحافة الخدمية التي تساعد القارئ على الوصول إلى معلومة مفيدة.

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