الأوقاف| ثلاث شروط لإشهار عقود الزواج في المساجد .. وتحذير شديد لأئمة المساجد

مع اقتراب عيد الاضحى المبارك والذي تكثر مناسبات الزواج فيه باعتباره من الايام المباركة ويتفاءل المصريون فيها ومع قدوم موسم الأفراح في انحاء مدن ومناطق الجمهورية، وحيث انه جرت العادات والتقاليد في مصر على إشهار عقود الزواج في المساجد، فقد أصدرت وزارة الأوقاف المصرية تعليمات حددت فيها ثلاث شروط لإشهار عقود الزواج في المساجد، وشددت على ضرورة توفرها وحذرت بشدة أئمة المساجد والعاملين بالأوقاف من عقد زواج القاصرات بصفة عامة وعدم إشهار عقود الزواج في المساجد أو ملحقاتها أو دور المناسبات التابعة للمساجد ما لم تتوفر الشروط الثلاثة التي سوف نعرضها في السطور القادمة.

شروط إشهار عقود الزواج في المساجد

ما هي شروط إشهار عقود الزواج في المساجد

أشارت وزارة الاوقاف في بيانها وأكدت على جميع مديري المديريات والإدارات بتعميم ذلك على جميع المساجد وأخذ علم جميع الأئمة والعمال كتابة، على انها سوف تقوم بالتعامل مع أي مخالفات ترد بخصوص إشهار عقود الزواج في المساجد ولم تتحقق في ذلك الشروط الثلاثة التالية: