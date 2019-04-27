الأوقاف: منع مكبرات الصوت الخارجية في صلاة القيام وقصر استخدامها على الأذان وخطبة الجمعة

أصدرت وزارة الأوقاف المصرية بيان رسمي بخصوص استخدام مكبرات الصوت الخارجية بالمساجد، حيث أكدت الوزارة في بيانها الصادر اليوم السبت على تعليماتها السابقة، وهي قصر استخدام مكبرات الصوت الخارجية للمساجد على لأذان وخطبة الجمعة فقط، وذلك يكون على قدر الحاجة ودون المبالغة، وأضاف البيان، أن الدروس والندوات وصلاة القيام تكون عبر مكبرات الصوت الداخلية فقط وعلى قدر الحاجة ودون المبالغة، ويأتي بيان وزارة الأوقاف اليوم، لينهي حالة الجدل الشديدة، وليقضي على الشائعات المغرضة.

وأضاف بيان وزارة الأوقاف، أنه في حالة المساجد الكبيرة مثل مسجد “عمرو بن العاص” وغيرها من المساجد الكبيرة، فتحتاج لمكبرات الصوت الخارجية في الأيام العشر الأخيرة من رمضان لكثرة المصلين خارج المسجد، فعلى تلك المساجد التقدم لاستخراج تصاريح رسمية بذلك.

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