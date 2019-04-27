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الأوقاف: منع مكبرات الصوت الخارجية في صلاة القيام وقصر استخدامها على الأذان وخطبة الجمعة

كتب محمود عطا الله آخر تحديث

أصدرت وزارة الأوقاف المصرية بيان رسمي بخصوص استخدام مكبرات الصوت الخارجية بالمساجد، حيث أكدت الوزارة في بيانها الصادر اليوم السبت على تعليماتها السابقة، وهي قصر استخدام مكبرات الصوت الخارجية للمساجد على لأذان وخطبة الجمعة فقط، وذلك يكون على قدر الحاجة ودون المبالغة، وأضاف البيان، أن الدروس والندوات وصلاة القيام تكون عبر مكبرات الصوت الداخلية فقط وعلى قدر الحاجة ودون المبالغة، ويأتي بيان وزارة الأوقاف اليوم، لينهي حالة الجدل الشديدة، وليقضي على الشائعات المغرضة.

وأضاف بيان وزارة الأوقاف، أنه في حالة المساجد الكبيرة مثل مسجد “عمرو بن العاص” وغيرها من المساجد الكبيرة، فتحتاج لمكبرات الصوت الخارجية في الأيام العشر الأخيرة من رمضان لكثرة المصلين خارج المسجد، فعلى تلك المساجد التقدم لاستخراج تصاريح رسمية بذلك.

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عن الكاتب

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكل يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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