الإجابة عن 44 سؤال لتوفير الحيرة علي الصائمين حول المفطرات في رمضان من المركز الأزهر للفتوي

بحلول شهر رمضان الكريم يحرص الجميع علي معرفة كل ما يخص الصيام من أحكام واجب مراعاتها في نهار رمضان وخصوصا في فترة الإمساك، فمن الممكن أن يظل الشخص طوال حياته يصوم رمضان ولكنه يفعل شئ خطأ دون علمه عن المفطرات التي تُبطل الصوم، ولذلك سنتناول في هذا المقال المفطرات التي تبطل الصيام والأسئلة التي تدور حول صحة الصيام أو بطلان الصيام ونتعلم من تلك الأشياء الخاطئة التي نفعلها دون علم.

وقد وفر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية الحيرة علي الصائمين بعمل إنفوجراف، يوضح التساؤلات الفقهية التي تتلخص في 44 سؤال من خلال ذكر الفعل أو المادة المستخدمة والإجابة عليهم بوحدة من الإجابتين :

1- يُفطر 2- لا يُفطر

الأسئلة التي تتعلق بمفطرات الصيام أو مبطلات الصيام

إذا تناول الصائم طوال نهار رمضان الأكل أو الشراب عمداً أو عن قصد يصبح فاطر.

إذا اجتمع الزوج والزوجة في نهار رمضان حتي وأن حدث الجماع بلا نزال.

إذا الرجل إنزال المني وهو يقظ في حالة الشهوة ويحدث ذلك عن طريق (التقبيل أو الملامسة أواستمناء) ولذلك لأبد أن يكون حذراً.

حدوث العادة الشهرية بنزول دم الحيض عند المرأة أو النفاس في حالة الولادة.

التدخين في نهار رمضان يبطل الصيام.

غاز التدخين يعتبر من مفطرات الصيام.

بخاخة الرٌبو للأشخاص المصابين بهذا المرض يتجنبوا استنشاقها في نهار رمضان.

استنشاق وشم رائحة البخور عن قصد، ولكن إذا حدث شم الرائحة دون اعتمد ذلك لا يُفطر.

بلع الرٌيق خلال الصيام وكذلك بلع البلغم يُفطر.

الأكل والشرب للنٌاسي في نهار رمضان يٌبطل الصيام.

الاستحمام وإن كان لحرارة الجو أو نزول المني والاحتلام أثناء النوم.

وكذلك غبار الطريق والزيوت والكريمات المستخدمة للشعر والمراهم والدهانات، وكذلك مرطبات الشفاه ووضع كحل للعين و استعمال العطور، ممارسة رياضة السباحة والغوص، وأيضا اللبوس (التحاميل) ويبرر ذلك إن كان القضاء مستحباً خروجاً من الخلاف

وكذلك في النواحي الطبية مثل قلع الضرس، وعملية قسطرة الأوعية الدموية والبولية، وتحليل الدم والتبرع بالدم والحجامة، والغسيل الكلوي الدموي أو البريتوني، والسونار المهبلي، وخروج الدم من الأنف بالنزيف.

ومن ضمن هذه الأسئلة أيضا استعمال قطرة العين، والسواك لتنظيف الأسنان، ومحلول العدسات اللاصقة ،وإبر الإنسولين والوريد والعضل العلاجية والحقنة الشرجية.

الأسئلة التي تمت الإجابة عليها بأنها ليست من المفطرات

تذوق الطعام دون ابتلاعه ولكن لضرورة، وغسول الفم ومعجون الأسنان مع مراعاة عدم ابتلاعه، وكذلك قطرة الأذان والأنف مع الحرص والتأكد من عدم وصولها للحلق، وفي حالة القيء في نهار رمضان دون ابتلاعه أو تعمد ذلك.

وكذلك الأقراص تحت اللسان لأصحاب القلب في الأزمات وحساسية الصدر مع مراعاة عدم الابتلاع، ومنظار المعدة ولكن في حالة دخول مواد علاجية يُبطل الصيام، وكذلك التنفس الصناعي مع عدم دخول مواد أخري معه، تزيين المرأة لزوجها بالمكياج بشرط عدم رؤية أجنبي لها.

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