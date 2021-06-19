الإستعلام عن صدور البطاقات المتكاملة للمعاق.. تعرف على الرابط والخطوات

توفر وزارة التضامن التسجيل في بطاقات الخدمات المتكاملة عبر رابط الكتروني على موقعها، ويبحث المواطنين المصريين عن رابط الاستعلام لهذه الخدمة، ما جعلها كلمات بحثية تتصدر مؤشرات ترند جوجل، من اجل التأكد من قبول طلبهم للحصول على الامتيازات والتسهيلات الموفرة لفئة ذو الاحتياجات الخاصة من حاملي الكارت. وسنتعرف في السطور القادمة على خطوات استخراج الكارت والاوراق اللازمة لذلك.

رابط الاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

نستعرض معكم في موقع كلمة دوت اورج في ضوء خدماتنا الاستعلامية رابط الاستعلام عن البطاقات المتكاملة للشخص من ذوي الإعاقة من خلال rdis.moss.gov.eg وذلك بإدخال الرقم القومي الخاص به.

سيطلب منك الموقع إدخال الرقم القومي، مع متابعة إضافة اسم صاحب البطاقة الكامل وعنوان سكنه، تحديد عنوان مكتب البريد الذي حدده مسبقاً والتابع لمنطقته ليستلم البطاقة من خلاله.

يمكن التواصل من خلال الخط الساخن 15044 للاستعلام عن خدمات البطاقات المتكاملة

الخطوات والاوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للمعاق