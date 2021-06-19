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الإستعلام عن صدور البطاقات المتكاملة للمعاق.. تعرف على الرابط والخطوات

بواسطة زكريا منير
moss.gov.eg بطاقة الخدمات المتكاملة رابط استعلام كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

توفر وزارة التضامن التسجيل في بطاقات الخدمات المتكاملة عبر رابط الكتروني على موقعها، ويبحث المواطنين المصريين عن رابط الاستعلام لهذه الخدمة، ما جعلها كلمات بحثية تتصدر مؤشرات ترند جوجل، من اجل التأكد من قبول طلبهم للحصول على الامتيازات والتسهيلات الموفرة لفئة ذو الاحتياجات الخاصة من حاملي الكارت. وسنتعرف في السطور القادمة على خطوات استخراج الكارت والاوراق اللازمة لذلك.

1 رابط الاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي
2 الخطوات والاوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للمعاق

 رابط الاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

نستعرض معكم في موقع كلمة دوت اورج في ضوء خدماتنا الاستعلامية رابط الاستعلام عن البطاقات المتكاملة للشخص من ذوي الإعاقة من خلال rdis.moss.gov.eg وذلك بإدخال الرقم القومي الخاص به.

سيطلب منك الموقع إدخال الرقم القومي، مع متابعة إضافة اسم صاحب البطاقة الكامل وعنوان سكنه، تحديد عنوان مكتب البريد الذي حدده مسبقاً والتابع لمنطقته ليستلم البطاقة من خلاله.

  • يمكن التواصل من خلال الخط الساخن 15044 للاستعلام عن خدمات البطاقات المتكاملة

الخطوات والاوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للمعاق

خطوات استخراج البطاقات المتكاملة بالرقم القومي
  1. أولا وقبل كل شيء، بعد الدخول الى الموقع الالكتروني لوزارة التضامن https://rdis.moss.gov.eg/EDR/OnlineRegistration/OnlineRegistrationHome تنقر على ايقونة تقديم طلب يمين اعلى الصفحة الرئيسية.
  2. تأكد من أن المعلومات الشخصية التي تقدمها دقيقة، لانها الفاصلة في قبول او رفض طلبك.
  3. إملاً بيانات الاستمارة الأساسية مع مراعاة الاجابة عليها بمنتهة الدقة
  4. بمجرد التسجيل سوف تحصل على  رقم الطلب الخاص بك. وهذا لا يعني الانتهاء من التسجيل وقبول طلبك بشكل نهائي قبل إكمال باقي الخطوات.
  5. حاول الإستعلام في كل مرة عن طلبك لحين إصداره وقبول طلبك، بعدها توجه لمكتب التاهيل الذي أخترته في الموعد المحدد مصطحبا معك جميع الاوراق والمرفقات،  ليتم حفظ وتسجيل بيانات التقييم الوظائفي الخاص بك.
  6. وفي النهاية وبناء على المعلومات التي حصلت عليها الوزارة، سيتم تحديد درجة ونوع الإعاقة وإن كنت مؤهلاً بالحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة.
زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 29 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في كلمة ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

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