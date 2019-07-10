الإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2019 من WE وكيفية السداد

بدأ العديد من مستخدمي خدمات المصرية للإتصالات البحث عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2019 الجاري، وكما جرت العادة فمن المقرر الإعلان عن الفاتورة بداية من يوم 15 يوليو والتي تستمر حتى يوم 15 أغسطس القادم حيث تتيح ” شركة WE ” مهلة من الوقت لعملائها لسداد الفاتورة، وتصدر فاتورة التليفون الأرضي على أربعة مرات منفصلة خلال العام حيث تصدر الفاتورة خلال شهور ( يناير – أبريل – يوليو – أكتوبر )، وتشمل فاتورة كل شهر الثلاثة أشهر السابقة له بحيث تشمل فاتورة شهر يوليو إستخدام الخدمة خلال شهور ( أبريل – مايو – يونيو )، وفي حالة تأخر سداد الفاتورة فإن الشركة تمنح المتستخدمين مهلة إضافية تتعدى الشهرين من يوم إستحاق دفع الفاتورة مع غرامية مالية تقدر بحوالي عشرة جنيهات.

وتتيح شركة المصرية للإتصالات خدمة الدفع الإلكتروني للفاتورة من خلال خدمة فوري وخدمة التحويل البنكي فضلاً عن السنترال التابع له العميل، هذا وتقدم شركة المصرية للإتصالات خدمة مميزة للعملاء حيث ترسل الشركة رسائل تذكيرية للمستخدمين على الهواتف المحمولة بموعد إستحاق الفاتورة، وفي حالة التأخر عن سداد الفاتورة يتلقى العميل رسالة أخرى بتحويل الخدمة لإستقبال فقط حتى سداد الفاتورة يعقبها رسالة أخرى كفرصة أخيرة لدفع الفاتورة تجنباً لقطع الخدمة.

الإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2019 عبر موقع المصرية للإتصالات.

وقد أتاحت شركة المصرية للإتصالات خدمة الدفع الإلكتروني عن طريق التحويل البنكي وخدمة فوري في محاولة منها للتسهيل على العملاء، كما يمكن للمستخدمين الإستعلام عن الفاتورة من خلال الموقع الرسمي للشركة بالتفصيل قبل الدفع، وفيما يلي نوضح لكم رابط الموقع وكيفية التعرف على فاتورة التليفون الأرضي.

• في البداية يتم الدخول إلى موقع المصرية للإتصالات.

• قم بإدخال كود المحافطة ورقم الهاتف الخاصين بك في الأماكن المخصصة لهما.

• قم باضغط على أيقونة إظهار الفواتير لعرض الفاتورة كما بالصورة.

كما يمكن الإستعلام عن الفاتورة من خلال الإتصال على رقم 140 دليل وكذلك شات خدمة العملاء.

أحدث عروض شركة المصرية للإتصالات.

سرعات الانترنت المصرية للاتصالات.

كان هذا كل ما هو خاص بفاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2019 وطرق السداد الخاصة بها مع تحديث مستمر للعروض السرعات المقدمة من الشركة.