الإسعاف يضع 4 شروط لنقل المرضى بالمجان

أشارت هيئة الاسعاف إلى الحالات التي يتم نقلها بالمجان في جميع الأوقات بدون رسوم هي الحوادث، والحالات المرضية الطارئة، ونقل أطفال الحضانات، والمرضى بين المستشفيات الحكومية وذلك بعد أن تم استخدام الاسعاف في الفترة الأخيرة في الحالات الغير طارئة لذلك قامت هيئة الاسعاف بنشر لائحة جديدة توضح الحالات المجانية ورسوم الحالات الغير طارئة.







زيادة رسوم خدمة الاسعاف الغير الطارئة

أشارت هيئة الاسعاف أن الرسوم موجودة منذ بداية هيئة الاسعاف ولكن لم يتم زيادتها مع زيادة أسعار النقل وزيادة أسعار السيارات والوقود، وجرى زيادتها مؤخراً نظرًا لارتفاع تكاليف التشغيل حفاظاً على مقدرات الدولة.







الحالات الغير طارئة

هناك حالات غير طارئة ولا تستدعي الاتصال بهيئة الاسعاف مثل ( الذهاب لعمل الأشعة، والذهاب لظهور أعراض غير خطيرة، تأمين المباريات، وتأمين الاحتفالات) ومثل هذه الأشياء يجب اضافة رسوم للخدمة التي تكلف الدولة مبالغ مالية كبيرة.







طلب خدمة اسعاف غير طارئة

لطلب خدمة الاسعاف الغير طارئة يمكنكم متابعة الخطوات

الاتصال على الرقم 123 وتوضيح بأن الخدمة غير طارئة.

تسجيل البيانات اللازمة ( الاسم والعنوان وحالة المريض).

يتم تحديد الموعد بناءً على التنسيق مع السيد مُشرف القطاع التابع له.

ويتم بعد ذلك التنسيق مع المرافق الخاص بالمريض للنقل إلى المستشفيات الخاصة وأماكن الأشعة والعيادات.