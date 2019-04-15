الإسكان تحذر| 5 مخالفات تؤدي إلى سحب شقق الإسكان الاجتماعي .. تعرف عليها

تعد مشروعات الإسكان الاجتماعي من أهم المشروعات الكبيرة التي تقوم بها الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان لتوفير المسكن الحضاري المناسب للمواطنين من محدودي الدخل، ويتم تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي وتسليمها من خلال الإعلانات التي تطرحها وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية بالتعاون مع صندوق التمويل العقاري والتي كان آخرها الإعلان العاشر الذي أعلنت نتائجه، وكذلك الإعلان الحادي عشر، والجاري طرح كراسات الشروط الخاصة به خلال هذه الأيام، وحددت الدولة مجموعة من الخطوات التي يجب أن تتبعها حتى تستطيع تسلم وحدتك السكنية، كما حددت مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للحصول عليها، وكذلك حددت مجموعة من العقوبات في حالة مخالفتك لهذه الشروط، أهمها سحب الوحدة السكنية.

5 مخالفات تؤدي إلى سحب شقق الإسكان الاجتماعي

يعتبر الإخلال بأي من شروط الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي، سبب رئيسي في الوقوع تحت طائلة القانون، وتطبيق العقوبات التي نص عليها قانون الإسكان الاجتماعي، وأكدها المهندس صلاح حسن، رئيس جهاز مشروعات الإسكان الاجتماعي، والتي يمكن تحديدها في المخالفات الخمس التالية:

شقق الإسكان الاجتماعي مخصصة فقط للسكن، وأي تغيير للغرض سواء كان تجاري أو صناعي أو إداري أو خدمي، يلغي التخصيص ويستوجب سحب الوحدة. لا يجوز بيع الوحدة أو تأجيرها أو إجراء أي تصرف عليها خلال 7 سنوات من تاريخ التخصيص، وتسحب الوحدة فورا في حالة التصرف بأي من التصرفات سالفة الذكر على الوحدة السكنية. عدم الالتزام بالانتفاع بالوحدة السكنية التي تم الحصول عليها بشكل منتظم ودائم. إكتشاف تقديم أي معلومات مخالفة لشروط التعاقد من قبل المستفيد بعد تخصيص الوحدة السكنية. اكتشاف وجود تزوير في أي من المستندات التي تم تقديمها للحصول على الوحدة السكنية، مثل التلاعب بالدخل من خلال تقديم مفردات مرتب غير سليمة.

آلية تنفيذ القانون على مخالفي شروط الإسكان الاجتماعي

أعلنت وزارة الإسكان في وقت سابق عن حصول بعض موظفي الوزارة على صفة الضبطية القضائية، والتي تعطيهم صلاحية التحقق من شاغلي الوحدات السكنية، ومتابعة ورصد أي مخالفات قد تستوجب سحب الوحدة السكنية.

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