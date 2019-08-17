الإسكان تطرح 706 قطعة أرض للبيع بداية من الغد والحجز بأسبقية التخصيص

فى إطار سعيها الدائم نحو توفير الأراضى والشقق السكنية للشباب وكذلك للكبار، أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن بدء حجز عدد من الأراضى المتميزة والأكثر تميزاً كما يلى :

أولاً : أراضى الإسكان المتميز

حيث تم طرح 339 قطعة أرض إسكان متميز تتراوح مساحتها بين 465 متر و 7000 متر حيث يتم سداد 100 ألف جنيه مقدم جدية حجز، ثم 25%، و 1.5% مصاريف إدارية، بينما يتم سداد الباقى 75% على أقساط سنوية لمدة 3 سنين، بالمدن التالية

– مدينة بدر : 169 قطعة أرض بسعر 2690 وموعد التسليم 31 ديسمبر القادم.

– مدينة أسوان الجديدة: 101 قطعة أرض بسعر المتر 1205 جنيه، وموعد التسليم 31 ديسمبر القادم.

– مدينة الفيوم الجديدة” 28 قطعة أرض فى الحى الاول بسعر 1560 جنيه للمتر، و3 قطع بالحى الثانى المجاورة الاولى بسعر 1605 للمتر، و25 قطعة بالحى الثانى المجاورة الثانية بسعر 1605 جنيه، و 14 قطعة فى الامتداد الجنوبى بسعر 600 جنيه للمتر، وجميع الأراضى جاهزة للتسليم.

ثانياً : أراضى الإسكان الأكثر تميزاً (المرحلة التكميلية):

حيث طرحت الهيئة 366 قطعة أرض إسكان أكثر تميزاً (مرحلة تكميلية) فى مدن 6 اكتوبر وبدر و15 مايو والعبور، بمساحات تبدأ من 457 وحتى 1048 متر، على أن يكون الحجز بأسبقية التخصيص بدءاً من اليوم الأحد 18 أغسطس، وحتى يوم 19 أغسطس.

حيث يتم سداد 350 ألف جنيه جدية حجز، ثم تستكمل حتى 50%، بالإضافة إلى 1.5% مصاريف إدارية ومجلس أمناء، بينما يتم سداد ال50% المتبقية قبل الإستلام مباشرة.

– مدينة 6 أكتوبر : 71 أرض بسعر 4660 جنيه.

– مدينة العبور 70 قطعة أرض بالحى التاسع بسعر 3390 جنيه،

– مدينة بدر 151 فى المنطقة (ب) شمال الحديقة المركزية بسعر 2815 جنيه

– مدينة 15 مايو : 16 قطعة أرض بسعر 2890 جنيه للمتر.

– دمياط الجديدة : 58 قطعة أرض بسعر 5415 جنيهاً.

طريقة حجز أراضى الإسكان:

من خلال الموقع الإلكترونى الرسمى لهيئة المجتمعات العمرانية، حيث يتم إرفاق مستند سداد مقدم الحجز.