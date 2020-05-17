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موعد الإعلان الثالث عشر للإسكان الاجتماعي | أماكن الوحدات وأسعارها

بواسطة شيماء إبراهيم
موعد الاعلان الثالث عشر للاسكان اماكن وحدات الاعلان الثالث عشر

تم الإعلان عن موعد الإعلان الثالث عشر للإسكان الاجتماعي، والذي كان من المقرر أن يتم الإعلان عنه مارس ماضي، إلا أنه قد تأجل وقتها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وحتى ذلك الوقت لم تكن المعلومات عن ذلك الإعلان كافية، إلا أن الموضوع برمته تم إغلاق الحديث عنه لفترة من الزمن، حتى تستقر الأمور في مصر، واليوم خرجت وزارة الإسكان بمعلومات جديدة بشأن موعد طرح الإعلان الثالث عشر المخصص لمحدودي الدخل، وأماكن الوحدات ومواصفاتها وأسعارها.

الإعلان الثالث عشر للإسكان الاجتماعي

أعلنت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق التمويل الاجتماعي لمحدودي الدخل أن المحافظات التي سيشتملها الإعلان 13 هي:

  1. الفيوم.
  2. المنيا.
  3. سوهاج.
  4. أسوان.
  5. قنا.
  6. الأقصر.
  7. البحر الأحمر.
  8. أسيوط.
  9. بني سويف.
  10. مطروح.

موعد الإعلان الثالث عشر للإسكان الاجتماعي

كما كشفت عن موعد الإعلان الثالث عشر، وعلى أن يكون يوم 7 يونيو المقبل، للوحدات السكنية والجاهزة للتسليم الفوري لمحدودي الدخل، وهي وحدات سيتم عرضها بسعر التكلفة، إذ أنها من الوحدات المتبقية من الإعلانات السابقة، ومن المقرر أن يكون سعرها هو آخر سعر وصلت إليه وحدات المشروع في الفترة الأخيرة.

مواصفات وأسعار وحدات الإعلان الثالث عشر

تتكون الوحدة السكنية من ثلاث غرف وصالة، وهي كاملة التشطيب، وعن أسعارها في محافظات الفيوم  وبني سويف وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان، فيبلغ سعرها 184 ألف جنيهًا، بينما يبلغ سعر الوحدة في محافظة البحر الأحمر ومحافظة مطروح 197 ألف جنيهًا.

شيماء إبراهيم

اعمل محررة في موقع اليوم وكلمة ونجوم مصرية، حاصلة على بكالوريوس إعلام من جامعة القاهرة، وعملت بالصحافة الورقية والإلكترونية منذ عام 2008، أحب العمل الصحفي خاصة في مجال الأخبار وكتابة التحقيقات وإعداد التقارير السياحية، أهوى السفر والموسيقى وقراءة الروايات، وأهدف دائما إلى تقديم معلومات حقيقية ومفيدة للقراء دون تزييف أو تضليل، وأخيرًا أتمنى أن تحوز مقالاتنا على إعجابكم.

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