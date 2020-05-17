موعد الإعلان الثالث عشر للإسكان الاجتماعي | أماكن الوحدات وأسعارها

تم الإعلان عن موعد الإعلان الثالث عشر للإسكان الاجتماعي، والذي كان من المقرر أن يتم الإعلان عنه مارس ماضي، إلا أنه قد تأجل وقتها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وحتى ذلك الوقت لم تكن المعلومات عن ذلك الإعلان كافية، إلا أن الموضوع برمته تم إغلاق الحديث عنه لفترة من الزمن، حتى تستقر الأمور في مصر، واليوم خرجت وزارة الإسكان بمعلومات جديدة بشأن موعد طرح الإعلان الثالث عشر المخصص لمحدودي الدخل، وأماكن الوحدات ومواصفاتها وأسعارها.

الإعلان الثالث عشر للإسكان الاجتماعي

أعلنت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق التمويل الاجتماعي لمحدودي الدخل أن المحافظات التي سيشتملها الإعلان 13 هي:

الفيوم. المنيا. سوهاج. أسوان. قنا. الأقصر. البحر الأحمر. أسيوط. بني سويف. مطروح.

موعد الإعلان الثالث عشر للإسكان الاجتماعي

كما كشفت عن موعد الإعلان الثالث عشر، وعلى أن يكون يوم 7 يونيو المقبل، للوحدات السكنية والجاهزة للتسليم الفوري لمحدودي الدخل، وهي وحدات سيتم عرضها بسعر التكلفة، إذ أنها من الوحدات المتبقية من الإعلانات السابقة، ومن المقرر أن يكون سعرها هو آخر سعر وصلت إليه وحدات المشروع في الفترة الأخيرة.

مواصفات وأسعار وحدات الإعلان الثالث عشر

تتكون الوحدة السكنية من ثلاث غرف وصالة، وهي كاملة التشطيب، وعن أسعارها في محافظات الفيوم وبني سويف وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان، فيبلغ سعرها 184 ألف جنيهًا، بينما يبلغ سعر الوحدة في محافظة البحر الأحمر ومحافظة مطروح 197 ألف جنيهًا.